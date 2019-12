Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schalke entlässt Wilder

Überraschend hat der FC Schalke 04, in der 2. Basketball-Bundesliga ProA Rivale von Phoenix Hagen, sich nach sieben Jahren von Trainer Raphael Wilder getrennt. Einen Grund für die Trennung vom Erfolgscoach, der die Schalker von der 1. Regionalliga bis in die ProA geführt hat, lieferte der Verein dabei nicht. Mit vier Siegen, darunter kürzlich das 79:76 gegen Phoenix, und sieben Niederlagen stand der Klub besser als in den Vorjahren da. Am Sonntag bei der 75:77-Heimniederlage gegen Paderborn wurde das Team vom bisherigen Co-Trainer Alexander Osipovitch betreut.