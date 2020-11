SC Berchum/Garenfeld verpflichtet Angreifer Florian Kliegel

Hagen. Fußball-Landesligist SC Berchum/Garenfeld verstärkt sich mit Florian Kliegel. Trainer Fabian Kampmann kennt den Angreifer aus früheren Zeiten.

Fußball-Landesligist SC Berchum/Garenfeld vermeldet für die Rückrunde einen Neuzugang für die Offensive. Vom Schwerter Bezirksligisten Geisecker SV kommt der 24-jährige Florian Kliegel .

Woher sich Kampmann und Kliegel kennen

Kliegel spielte in Vergangenheit unter anderem auch beim Westfalenligisten SV Brackel sowie beim Bezirksligisten VfL Schwerte . Bei Letzterem war er schon unter Trainer Fabian Kampmann in der A-Jugend-Landesliga aktiv. Beide kennen sich also gut.

Kliegel freut sich schon auf die neue Herausforderung beim SC Berchum/Garenfeld und begründetet seinen Wechsel wie folgt: „Ich möchte mich noch einmal unter Fabian Kampmann weiterentwickeln. In der A-Jugend beim VfL Schwerte habe ich schon unter ihm einen großen Sprung gemacht und daran würde ich gerne anknüpfen. Dazu möchte ich mit der neuen Mannschaft eine erfolgreiche Rückrunde spielen.“

Ex-Futsal-Nationalspieler

Auch Trainer Kampmann freut sich über die Zusage des ehemaligen Futsal-Nationalspielers: „Flo ist ein dynamischer, schneller und torgefährlicher Stürmer, der super zu uns passend wird. Wir hatten eine sehr gute gemeinsame Zeit in der A-Jugend und somit freut es mich um so mehr, dass sein Wechsel endlich geklappt hat.“