SC Berchum/Garenfeld fegt Westfalenligisten vom Platz

Zwei Wochen vor dem eigenen Saisonstart hat Fußball-Landesligist SC Berchum/Garenfeld ein bemerkenswertes Ausrufezeichen gesetzt. Im Testspiel gegen den Westfalenligisten BV Westfalia Wickede gelang den Berchumern ein deutlicher 4:0 (2:0)-Erfolg. „Das Ergebnis war zufriedenstellend, das haben die Jungs von Anfang an richtig gut gemacht“, sagte SC-Teammanager Sebastian Schulte hinterher.

Deuerling bringt Berchum/Garenfeld in Führung

Der Sportclub habe die Wickeder von Beginn an gut unter Druck gesetzt und hinten sehr stabil gestanden. Auch die Tore seien allesamt sehenswert herausgespielt gewesen. In Minute 20 eröffnete Christian Deuerling den Torreigen – der Treffer wurde über die rechte Außenbahn herausgespielt und final von Jerome Nickel in den Sechzehner gespielt. Mohamed El Gattass erhöhte nach einer guten halben Stunde auf 2:0.

Während der ersten 45 Minuten ließen die Gastgeber im eigenen Waldstadion laut Schulte lediglich zwei Torgelegenheiten der Gäste zu, nach dem Seitenwechsel sogar gar keine mehr. „Es freut mich ungemein für Dominik Hollmann (Torwart; d. Red.) und unsere Defensive, dass wir zu Null gespielt haben“, so Schulte weiter.

Erstaunliches Tor von El Gatass

Dustin Röhrig, der in der Vergangenheit lange mit einer Verletzung ausfiel, besorgte sieben Minuten nach der Pause das 3:0. Per Kopf erhöhte El Gattass schließlich auf 4:0 (61.), was im gesamten SC-Kader für großes Erstaunen sorgte.

„Am Fuß kann der alles, aber umso erstaunlicher ist es, dass er dann per Kopf getroffen hat. Das gehört definitiv nicht zu seinen Stärken“, kommentierte Sebastian Schulte scherzhaft.

SC gegen Wickede: Hollmann, Becker, Bojku, Borchert, El Gattass, Ayhan, Kulczycki, Deuerling, Schmidt, Pais, Nickel. Eingewechselt wurden: Röhrig, Rüster, Kunz, Schakat, Jukic.

