Rückrundenstart: Hohenlimburg und Hagen 11 jagen die Spitze

Hagen Während die Elfer mit einem Trainerabschied zum Saisonende ins Derby gehen, wollen die Zehner gegen Brilon Revanche nehmen.

Mit dem Anpfiff zur Rückrunde der Fußball-Landesliga steigt die Spannung im Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Westfalenliga. Die beiden Hagener Top-Teams, der SV Hohenlimburg 1910 und die SpVg. Hagen 1911, behaupten sich eindrucksvoll in den Top-3 der Tabelle und setzen ihre Ziele hoch: Beide Mannschaften peilen in der zweiten Saisonhälfte den Sprung an die Spitze an.

Die Rückrunde verspricht, ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Hagener Rivalen zu werden, bei dem jeder Punkt entscheidend sein könnte auf dem Weg zum ersehnten Aufstieg. Die Hohenlimburger stehen punktgleich mit Spitzenreiter SF Ostinghausen auf Rang zwei, die Elfer mit einem Zähler Rückstand auf Platz drei.

Derby auf der Emst

Der Amateurfußball-Spieltag findet wegen Karneval bereits am Samstag statt. Die Elfer gastieren um 16 Uhr beim Nachbarn FC Borussia Dröschede, welcher die Hinrunde auf Rang sechs beendete. Unter der Woche rückten die Emster aber noch mit einer Neuigkeit heraus - Chefcoach Christian Fohs wird den Verein zum Saisonende aus persönlichen Gründen verlassen (wir berichteten). „Viele waren überrascht und haben mir eine Nachricht geschickt, ich habe vorher mit niemandem darüber gesprochen. Aber jetzt ist mein Handy deutlich ruhiger, und ich kann mich voll auf Dröschede konzentrieren“, schilderte Christian Fohs im Vorfeld des Derbys.

+++ Lesen Sie hier: Elfer-Coach Christian Fohs verlässt den Verein zum Saisonende +++

Fohs erwartet mit Spannung den ersten Auftritt seiner Mannschaft nach der langen Winterpause, will aber vom Thema Aufstiegsrennen noch nichts hören: „Wir haben zweieinhalb Monate kein Pflichtspiel gehabt. Wenn du den Start verhagelst, brauchst du nicht über den Aufstieg reden. Selbst der längste Weg fängt mit einem ersten Schritt an.“

Die Partie auf der Emst werde laut Fohs „ein heißer Tanz, da wird eine hohe Intensität drin sein. Dröschede hat sehr viel Geschwindigkeit. Aber wir sind bereit. Am Dienstag war Krieg bei uns im Training, das hat mir gut gefallen.“ Fabio Hengesbach und Torhüter Justus Nieder werden wird den Elfern aller Voraussicht nach ein paar Monate nicht zur Verfügung stehen. Auch Mert Muzak muss in Dröschede noch passen.

Zehner haben noch eine Rechnung offen

Eine Rechnung gilt es für den SV Hohenlimburg zu begleichen. Die Zehner empfangen um 15 Uhr den SV Brilon im Erich-Berlet-Stadion. Am ersten Spieltag unterlag die Truppe von Nils Langwald in Brilon mit 2:3, lag zwischenzeitlich 0:3 hinten. „Wir sind durch den ersten Spieltag gewarnt, unterschätzen werden wir Brilon nicht. Es ist unser Anspruch, die Partie zu Hause zu gewinnen“, sagt der Hohenlimburger Trainer. Personell sind die Zehner allerdings angeschlagen, vier Schlüsselspieler werden gegen Brilon ausfallen: Vincenzo Porrello, Antonio Porrello, Joel Schikora sowie Kapitän Danilo Labarile. Langwald ist trotzdem optimistisch: „Wir wollen gut aus den Startlöchern kommen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke