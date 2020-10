Rewe Cup: Phoenix Hagen gegen Gießen und Bonn ohne Chance

Der Blick auf die Anzeigetafel schmerzte ein wenig. 92:111 stand da in grünen Zahlen auf schwarzem Hintergrund. Basketball-ProA-Ligist Phoenix Hagen hatte gegen die Gießen 46ers eine Menge Körbe kassiert, und am Vortag war es nicht wesentlich anders. 74:93 unterlag das Team von Chris da Harris den Telekom Baskets Bonn. Allerdings waren beide Gegner beim eigens ausgerichteten Rewe Cup in der Krollmann Arena ja Erstligisten – und Phoenix-Coach Harris war nach den zwei Testspiel-Niederlagen nicht unzufrieden.

Chris Harris: „Haben uns nicht aufgegeben“

„Klar, wir haben hier zweimal mit je 19 Punkten verloren und darüber freut sich niemand“, sagte Harris nach dem verlorenen Spiel um den dritten Turnierplatz. „Sicherlich haben wir zu viele Fastbreak-Punkte kassiert oder waren beim Rebound manchmal nicht auf der Höhe, aber wir haben gegen Bonn und Gießen phasenweise gut mitgehalten, waren willig und haben uns nicht aufgegeben.“

Fotos vom REWE-Cup Fotos vom REWE-Cup Phoenix Hagen hat beim REWE-Cup die Basketball Bundesligisten aus Bonn, Frankfurt und Gießen zu Gast. Foto: Michael Kleinrensing

Besonders gut bleibt aus Phoenix-Sicht das dritte Viertel gegen den von Ingo Freyer und Steven Wriedt gecoachten Bundesligisten Gießen 46ers in Erinnerung. Die Gastgeber lagen schon zur Halbzeit mit 45:65 hinten, Gießen erhöhte nach der Pause schnell auf 47:70 (21.), nachdem Jermaine Bishop seinen Gegner an der Dreierlinie völlig offen ließ. Aber Phoenix spielte jetzt angeführt von Spielmacher Kyron Cartwright ein schwindelerregendes Tempo und attackierte das Freyer-Team, das den Vorbereitungsbelastungen Tribut zollen musste und nur zu acht antreten konnte.

Ein Dreier von Joel Aminu, der mehr und mehr in die Führungsrolle wächst, nach vier, fünf schnellen und präzisen Pässen, brachte die Hausherren auf 67:75 (24.) heran. Ein 17:2-Lauf, den Harris und die gesamte Bank frenetisch bejubelten, aber der Phoenix auch merklich Kraft kostete.

Brandon Thomas von Phoenix nicht aufzuhalten

Center Zach Haney musste wenig später mit fünf persönlichen Fouls vom Feld, Gießen verteidigte wieder geordneter, während im Angriff einer nicht zu stoppen war: Brandon Thomas verwandelte 14 seiner 19 Würfe, scorte 35 Punkte und griff sich fünf Ballgewinne. Nur schwer zu glauben, dass der US-amerikanische Flügel mit 36 Jahren einer der ältesten Spieler der Basketball-Bundesliga ist. „Ein Supermensch“, schüttelte Harris ungläubig den Kopf. „In dem Alter noch so eine Physis zu haben, ist ein Traum. Leider schießt er meine Teams immer ab, vor allem in der Vorbereitung. Brandon liebt es wohl, gegen uns zu spielen.“

Gegen die Bonner, die sich zwar nicht so schnell, dafür aber ähnlich treffsicher und physisch wie Gießen präsentierten, kam Phoenix im zweiten Viertel arg ins Straucheln. Die Baskets setzten sich dank vieler getroffener Dreier zur Halbzeit schon deutlich ab (37:53). Auch hier bewies Phoenix im dritten Viertel eine starke Leistung, eine Wende sollte allerdings nicht gelingen.

Seit etwas mehr als einem Monat ist das Phoenix-Team in der Vorbereitung, und in weniger als zwei Wochen steht der Punktspielstart bei den Giants Leverkusen an (Samstag, 17. Oktober).

Fitness noch ausbaufähig

Was es bis dahin noch zu tun gibt? Chris Harris lacht. „Eine ganze Menge, Trainer sind nie zufrieden, und ich glaube, dass wir erst am Ende der Saison da sein werden, wo wir sein wollen.“ Phasenweise spiele sein Team schon das Tempo, das er sehen möchte, aber noch reiche die Fitness nicht aus, um über 40 Minuten „Gas zu geben“. „Die Teams, gegen die wir jetzt gespielt haben, haben eine andere Härte, eine andere Schnelligkeit und ein besseres Entscheidungsverhalten“, fand Harris die Tests gegen Bundesligisten wertvoll. Auch, wenn der Blick auf die Anzeigetafel weh tat.

Das Turnier in Zahlen

Phoenix Hagen: Bishop (17 Punkte gegen Bonn/5 gegen Gießen), Delaney (7/17), Cartwright (7/12), Giese (3/3), Haney (6/4), Zdravevski (0/10), Lodders (12/0), Spohr (8/13), Aminu (14/17), Baumann (0/6), Loch (-/5).

Bonns Punkte gegen Phoenix Hagen: Pollard (9), Thompson (12), Hagins (10), Babb (6), Lischka (9), Di Leo (15), Binapfl (9), Gailius (19), Kratzer (4); Gießens Punkte gegen Phoenix: Hamilton (9), O’Reilly (15), Kraushaar (8), Uhlemann (3), Richter (19), Zylka (11), James (11), Thomas (35).

Ergebnisse: Phoenix Hagen - Telekom Baskets Bonn 74:93, Fraport Skyliners - Gießen 46ers 90:88, Phoenix Hagen - Gießen 46ers 92:111, Fraport Skyliners - Telekom Baskets Bonn 62:81.