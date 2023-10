Regionalliga: Haspe und BBA bleiben in der Erfolgsspur

Hagen/Münster. Für die Hagener Teams aus der Basketball-Regionalliga gab es am Wochenende Grund zur Freude. Haspe und BBA bauen ihren guten Saisonstart aus.

In der 1. Basketball-Regionalliga bleiben BBA Hagen und der SV Haspe 70 auf Erfolgskurs. Beide Hagener Teams haben am Wochenende gewonnen – und damit ihren guten Saisonstart fortgesetzt.

SV Haspe 70 – BSV Münsterland Baskets Wulfen 86:71 (52:36). Aus Hasper Sicht war die Partie vor allem in der ersten Halbzeit sehr zufriedenstellend. Die Hausherren machten ihre Punkte und ließen in der Defense wenig zu. Entsprechend zufrieden war Haspes Trainer Michael Wasielewski mit der Leistung seines Teams in der Anfangsphase der Partie, hatte er sich doch vor der Partie eine bessere Defensivleistung seiner Mannschaft gewünscht. In Durchgang zwei drohte die Stimmung in der Rundturnhalle in Haspe dann aber zu kippen, als die 70er beinahe das Spiel aus der Hand gegeben hätten.

Wulfen kam im dritten Viertel auf fünf Punkte heran, ehe Haspe 70 dann wieder die Kontrolle übers Spiel übernahm und den Sieg dann am Ende, vor allem dank guter Leistungen von Jamel McAllister (27 Punkte, 11 Rebounds), Karl Dia (11 Punkte, 9 Rebounds) sowie Jalen Fouda (9 Punkte, 9 Rebounds), doch noch deutlich einfuhr. „Wir können festhalten, dass das ein Start-Ziel-Sieg war. Defensiv wie offensiv haben wir viele gute Entscheidungen getroffen und wir sind sehr zufrieden mit dem Spielverlauf und dem Ergebnis“, sagte Martin Wasielewski, Vorsitzender von Haspe 70 nach dem Spiel.



SV Haspe 70: Iloanya (6), Bambullis (17), Vrencken (7), Omorodion, Fouda (9), McAllister (27), Krall (1), Dia (11), Waltenberg (6), Uhlenbrock, Vasiliu (2), Nürenberg.

UBC Münster II – BBA Hagen 82:101 (51:57). Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel steht die Mannschaft von Trainer Tome Zdravevski weiterhin an der Spitze. In Münster waren die Kodiaks vor allem offensiv gut aufgelegt, auch wenn die Freiwurfquote (59 Prozent) dürftig und die Dreierquote (32 Prozent) allenfalls mäßig ausfielen. Münster blieb lange dran, aber mit einem 17:3-Lauf zu Beginn der zweiten Hälfte zogen die Hagener davon und spielten die Partie seriös zu Ende. „Offensiv war das gut anzusehen, in der Verteidigung hat mir die erste Halbzeit aber überhaupt nicht gefallen“, sagte Zdravevski.

Wie schon bei seinem Debüt gegen Haspe war Neuzugang Jaro Abrams (17 Punkte, 7 Rebounds) ein wichtiger Faktor. Aber fast alle Kodiaks erwiesen sich als effektiv aus dem Nahdistanzbereich, einer sogar perfekt: Michael Agyapong traf jeden seiner sechs Wurfversuche. Topscorer Shawn Scott (25 Punkte) traf 11 von 16. Zudem war es ein gutes Zeichen, dass Vytautas Nedzinskas seine Verletzung überstanden hat und zurück auf dem Feld ist. „Er wird noch ein bisschen brauchen, bis er bei 100 Prozent ist“, sagte Zdravevski.



BBA Hagen: Abrams (17), Philipp (12), Springer (1), Ilic (10), Scott II (25), Glavovic (2), Nedzinskas (6), Agyapong (12), Tjon Affo (6), Kortenbreer (4).

