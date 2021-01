Profi-Traum geplatzt - doch Hagener Talent gibt nicht auf

Hagen Hagener Nick Münch spielte einst in der Schalke-Jugend. Doch nach vielen Rückschlägen ist die Profikarriere in weite Ferne gerückt.

Unzählige Fußballtalente hoffen auf eine große Karriere als Profi. Nur einem Bruchteil gelingt es allerdings, diesen Traum zu verwirklichen. Das hat Nick Münch im Jahr 2020 am eigenen Leib erfahren. Im Alter von nur 19 Jahren lernte der gebürtige Hagener die Schattenseiten des Geschäfts kennen.

Während einstige Teamkollegen des früheren Nachwuchsspielers von Schalke 04 derzeit in der Bundesliga durchstarten, sorgten Corona, eigenes Verschulden und unglückliche Fügungen dafür, dass Münchs Profitraum zunächst platzte.

Er ist noch ohne Einsatz im Herrenfußball und gehört nach einem Jahr voller Tiefpunkte seit Herbst zum Kader des Westfalen-Oberligisten ASC Dortmund. Von hier aus will er seiner Karriere neuen Anschub verleihen.

Münch erlebte eine regelrechte Odyssee, die vor rund eineinhalb Jahren begann. Seit 2016 wurde der Defensivspezialist in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet, mitunter von Kulttrainer Norbert Elgert. Für Münch eine „fußballerisch und menschlich sehr prägende, schöne Zeit“, die im Sommer 2019 allerdings ein Ende nahm.

Da habe der Verein dem damals 18-Jährigen einen Wechsel nahegelegt, falls er regelmäßig Spielpraxis sammeln möchte, erinnert sich Münch. „Und genügend Einsatzzeit ist im letzten A-Jugend-Jahr nunmal das wichtigste.“

Vertragsauflösung bei St. Pauli

Also verließ der ehemalige Jugendspieler von Fichte Hagen die Knappenschmiede. Er wechselte zum Nachwuchs des FC St. Pauli. Nach einer Hinrunde als Stammspieler in der U19 absolvierte Münch die Rückrunden-Vorbereitung mit der U23, war nach eigener Aussage auf dem Sprung in den Regionalliga-Kader.

Sportlich lief es also rund. Neben dem Platz verhielt sich Münch allerdings nicht immer vorbildlich. Kurz nach seinem 19. Geburtstag im Januar zog der Klub Konsequenzen: Münchs Vertrag wurde vorzeitig aufgelöst. „Ich habe Fehler gemacht, die ich heute bereue“, sagt Münch. „Aber meiner Meinung nach haben es sich die Verantwortlichen zu einfach gemacht und mich zum Sündenbock für allerlei erklärt.“

Zunächst stand Münch ohne Verein da. Doch dann schien sich eine Tür in den Profibereich zu öffnen. Über Kontakte spielte Münch beim slowakischen Erstligisten FK Senica vor - und überzeugte die Verantwortlichen. Prinzipiell sei er sich mit dem Verein einig gewesen. „Doch dann kam der erste Lockdown und ich musste die Slowakei verlassen.“ Beide Parteien verständigten sich laut Münch darauf, die Gespräche fortzuführen, sobald der Ball wieder rollt. „Aber sie haben mich nie wieder angerufen.“

Kroatien-Abenteuer entpuppt sich als Reinfall

Als der Abwehrmann gerade im Sommer im Camp für vertragslose Profis schwitzte, erhielt Münch ein weiteres für ihn vielversprechendes Angebot aus dem Ausland. Dem kroatischen ambitionierten Drittligisten NK Zrinski sollte er zum Aufstieg in die zweite Liga verhelfen. Mit „großer Vorfreude auf diese Herausforderung“ sei Münch nach Kroatien geflogen. Keine vier Wochen später war er zurück auf deutschem Boden. „Sportlich lief es nicht, die Lebensqualität war schlecht. Die Verantwortlichen haben mir leere Versprechen gemacht“, sagt Münch rückblickend. Obendrein brachte er eine Sperre bis zum Winter mit.

So rückte die Profikarriere in immer größere Ferne. Und auch finanziell wurde es langsam eng für den Hagener. Münch wohnte bei Familienmitgliedern und zeitweise bei einem Fitnesstrainer in Hamburg, verdiente seinen Lebensunterhalt als Essenslieferant. Kontakte zu Vereinen ergaben sich kaum, „da ich mittlerweile ohne Berater unterwegs war“. Eine belastende Situation für den jungen Mann.

Erst als Münch an seinen früheren Jugendtrainer Toni Kotziampassis herantrat, tat sich ein langersehnter Ausweg auf: Kotziampassis holte ihn im Herbst zum Oberligisten ASC Dortmund. Dort spielt Münch zwar „nur“ fünfte Liga. Doch dafür ermöglichte der Verein dem bald 20-Jährigen, im kommenden August eine Ausbildung zu beginnen. Für Münch ein bedeutendes Argument: „Ich habe in den letzten Monaten realisiert, dass es wichtig ist, eine Perspektive neben dem Fußball zu haben“, betont Münch, der mittlerweile in einer eigenen Wohnung in Hagen lebt.

Profitraum: Münch gibt noch nicht auf

Münchs Vertrag beim ASC läuft bis zum Saisonende. Bald soll er um ein Jahr verlängert werden. Den Traum von der Profikarriere hat der Youngster trotz allem nach wie vor fest vor Augen. „Wenn ich noch mit 25 in der Oberliga spiele, dann lasse ich es gut sein. Aber bis dahin werde ich nicht aufgeben und alles für mein Ziel tun.“ Viele Menschen hätten ihm im letzten Jahr nahegelegt, seine Ambitionen zu begraben. Für Münch ein Ansporn: „Auch deshalb möchte ich es schaffen - um es diesen Leuten zu beweisen.“

Zunächst aber möchte Nick Münch nur das tun, was er am liebsten macht - und woran er in den vergangenen Monaten aus verschiedensten Gründen gehindert wurde: Fußballspielen.