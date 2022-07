ProA-Ligist Phoenix Hagen startet den Dauerkartenverkauf

Am 2. Oktober startet die Saison für Phoenix Hagen in der Krollmann Arena.

Hagen. Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen beginnt an diesem Donnerstag den Dauerkartenverkauf. Die Infos zu Preisen und Vorzügen der Saisontickets.

Der Spielplan ist festgezurrt, der Kader nahezu komplett, und nun präsentiert Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen auch sein Dauerkartenkonzept: Anders als in der „Corona-Saison“ 2021/22 werden nun wieder Tickets mit der Gültigkeit für eine volle Spielzeit angeboten. Besitzer einer Dauerkarte können ab Donnerstag, 21. Juli, 18 Uhr, vom Vorkaufsrecht auf ihre bisherigen Plätze Gebrauch machen (bis zum 14. August, danach gehen die Karten in den freien Verkauf). „Die letztjährigen DK-Besitzer werden am Donnerstag via Newsletter informiert“, teilte der Verein am Mittwoch auf Anfrage mit.

Auch interessant: Rückkehr perfekt! JJ Mann nach sechs Jahren zurück in Hagen.

Preise zwischen 52 und 600 Euro

Die Preise für eine Dauerkarte beginnen bei 52 Euro im Stehplatzbereich und reichen bis 600 Euro für einen Sitzplatz am Spielfeldrand (Courtside). Zum Vergleich: Für die Saison 2019/20 – der letzten vollen Saison ohne Zuschauerbeschränkungen – betrug der Preis für die günstigste Dauerkarte 40 Euro. Die Preisübersicht (normal/ermäßigt):

Kategorie 1: 312 Euro.

Kategorie 2: 260/234 Euro.

Kategorie 3: 234/208 Euro.

Kategorie 4: 208/156 Euro.

Stehplatz: 130/78/52 Euro.

Courtside: 600

Eingeschränkt. Sicht: 120.

VIP-Ticket: auf Anfrage via Verein.

Wie es üblich ist, kommen mit dem Erwerb des Saisontickets einige Vorteile für den Erwerber:

– Zugang zu allen 17 Heimspielen der Hauptrunde in der Krollmann Arena,

– 10 Prozent Rabatt auf zusätzliche Tagestickets, welche über die Dauerkarte gekauft werden,

– 20 Prozent Rabatt auf den Kauf von Tickets bei möglichen Playoffs,

– 10 Prozent Rabatt auf Merchandising im Fanshop von Phoenix oder in der Arena an Spieltagen.

Die Saison beginnt für Phoenix Hagen am 2. Oktober mit einem Heimspiel gegen die WWU Baskets Münster (Sonntag, 17 Uhr). Da diesmal 18 Teams am Ligabetrieb teilnehmen, gibt es insgesamt 17 Phoenix-Heimspiele in der Krollmann Arena.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke