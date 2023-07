Premiere: SV Boele-Kabel gewinnt eigenes Sommerturnier

Boele-Kabel (in Grün) setzt sich beim Siegfried-Howind-Sommerturnier die Krone auf.

Hagen. Beim Siegfried-Howind-Sommerturnier behält Gastgeber SV Boele-Kabel im Elfmeterschießen gegen BW Haspe die Nerven. Erster Titel für neuen Coach.

Großer Jubel bei der SV Boele-Kabel: Zum ersten Mal haben die Kreisliga-Fußballer das eigene Siegfried-Howind-Sommerturnier gewonnen. Die Gastgeber bewiesen gegen Bezirksligist Blau-Weiß Haspe im Elfmeterschießen starke Nerven und sicherten sich durch den knappen 9:8 (2:2)-Erfolg am Donnerstagabend den Turniersieg. Platz drei ging an Haspes Ligarivalen FC Hellas/Makedonikos Hagen, der sich ebenfalls mit 9:8 (2:2) nach Elfmeterschießen gegen Kreisligist Al Seddiq durchgesetzt hatte.

Bereits in der Gruppenphase erlaubten sich die Boeler keinen Patzer und schlossen die Vorrunde mit neun Punkten aus drei Spielen vor Hellas/Makedonikos (sechs Punkte) auf Platz zwei ab. In der Gruppe B folgte dem Ersten Blau-Weiß Haspe (sieben Punkte) Al Seddiq Hagen (fünf Punkte) in den Finaltag.

Im Spiel um Platz drei brachte Dustin Laggies die favorisierten Griechen schnell in Führung (12.). Konstantinos Statharas erhöhte noch vor der Pause (45.), ehe Ali Khazraji (50.) und Ilias Abbih (55.) die Marokkaner zurück ins Spiel brachten. Im anschließenden Elfmeterschießen war Hellas dann obenauf.

Hamoudi Barry ist bester Spieler

Das darauffolgende Finale war an Spannung kaum zu überbieten: Die Boeler hatten zunächst alles im Griff und führten durch zwei Tore von Ferhat Aslan (12./27.) verdient mit 2:0. Einen zweifelhaften Elfmeter verwandelte Haspes Torjäger Shkelzen Imeri in der 60. Minute zum Anschluss. Nur sechs Minuten später traf erneut Imeri zum Ausgleich. Fortan machte Blau-Weiß Druck und war dem dritten Tor nahe. Die Boeler retteten sich aber ins Elfmeterschießen, ein Pfostentreffer brachte den Bezirksligisten um den möglichen Sieg. Der neue Boeler Trainer Yalcin Erkaya fuhr seinen ersten Titelgewinn ein. „So darf es gerne weitergehen“, schmunzelte SV-Klubchef Erdal Yildiz.

Grund zur Freude hatte auch Hamoudi Barry (SV Boele-Kabel), der zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde. Den besten Torschützen des Turniers stellten mit Tunahan Akyol (sechs Treffer) ebenfalls die Gastgeber.

