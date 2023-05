Playoffs: Trotz Traumstarts geht Phoenix in Vechta unter

Vechta. Phoenix Hagen ist im 1. Playoff-Spiel beim Titelfavoriten Rasta Vechta lange gleichauf, doch am Ende wird es bitterböse für die Volmestädter.

Zweieinhalb Viertel lang erwies sich Phoenix Hagen beim großen Titelfavoriten der 2. Bundesliga ProA als ebenbürtig und schmiss „alles aufs Feld“, wie es Trainer Chris Harris im Vorfeld von seiner Mannschaft gefordert hatte. Am Ende blieb die Erkenntnis, dass man es mit Rasta Vechta aufnehmen und mit eigenen Fans im Rücken – an diesem Sonntag – durchaus gewinnen kann. Aber der Sieg ging an Rasta Vechta. Und zwar deutlich. Die Niedersachsen gewannen dank ihrer Überlegenheit am Brett mit 102:70 (41:43) und führen in der Playoff-Viertelfinalserie mit 1:0.

Uhlemann-Dreier aus der rechten Ecke, Auszeit Vechta, ein ausrastender Gästeblock: In der 6. Minute stand es 14:22 und der Hagener Traumstart war gelungen. Von der Dreierlinie kühlten die Volmestädter danach aber ab, so dass sich Rasta wieder herantastete. In der 12. Minute gingen die Gastgeber durch einen Korbleger von Silas Schneider wieder mit 25:24 in Front. Von einem Momentum konnte aber keine Rede sein.

Phoenix ohne drei Guards

Die Hagener, die ohne die Guards Aaron Thompson, Kyle Castlin und Kristofer Krause antreten mussten, machten es dem großen Favoriten mit einer wachsamen 2:3-Zonenverteidigung schwer. Rasta verlor zur Halbzeitpause neunmal den Ball und fand nicht den gewohnten Offensivrhythmus, den das Team so auszeichnet. Lediglich Rastas bulligen Center Tajuan Agee (10 Punkte in Hälfte eins) und den Schützen Ryan Schwieger (8) bekam Phoenix nicht in den Griff.

Im Hagener Angriff waren es Marcel Keßen (13) und JJ Mann (10), die sich in Topform präsentierten. Mann, im vorherigen Spiel gegen Paderborn noch mit einer 40-Punkte-Show, versenkte 30 Sekunden vor der Pause einen Dreier zum 39:43. Joschka Ferner konnte zum 41:43-Halbzeitstand verkürzen. Wie schon im Hauptrundenspiel vor einem Monat konnte Phoenix mit einem guten Gefühl in die Kabine gehen.

Bohannon dreht auf

Der offene Schlagabtausch setzte sich nach der Pause unmittelbar fort. Gen Viertelende führten allerdings einige Hagener Unkonzentriertheiten dazu, dass Vechta sich mit einem 9:0-Lauf, abgeschlossen durch einen Dunking von Nazihar Bohannan (60:53/27.), in einen Rausch spielte. Bohannon war Rastas Mann des dritten Viertels, nur wenig später führte er nach Assist von Julius Wolf die erste zweistellige Führung des Spiels herbei (65:55). Auf der anderen Seite des Feldes spielten die Hagener gegen eine enge Deckung statisch, Notwürfe von außen waren die Folge. Am Ende des Viertels hatten die Hausherren dann auch noch etwas Glück: Sechs Sekunden vor Ertönen der Sirene traf Wolf einen schwierigen Wurf im Rückwärtsfallen zum 67:55. Der Rasta Dome stand Kopf und der Favorit hatte seinen Gegner nun genau dort, wo er ihn haben wollte.

Zu Beginn des Schlussviertels stellten die Gastgeber mit einer 8:2-Serie eindrücklich klar, dass sie dieses Spiel nicht mehr abgeben werden (75:57/32.). Nun war nur noch die Frage offen, wie hoch Phoenix dieses erste Playoff-Spiel seit fünf Jahren verlieren wird. Das letzte Viertel gewannen die Vechtaer mit 35:15 und das Rebound-Duell mit sage und schreibe 48:22. Kein Hagener Akteur schnappte sich mehr als drei Rebounds.

Das zweite Spiel der Serie findet an diesem Sonntag, 7. Mai, um 18 Uhr in der Krollmann Arena statt.

