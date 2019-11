Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Phoenix Youngsters starten mit hohem Sieg

Kronshagen/Hagen. Die erste Auswärtsfahrt in den hohen Norden beschert den Phoenix Hagen Youngsters zum Auftakt der Hauptrunde in der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) einen optimalen Start. Bei den Baltic Sea Lions in Kronshagen/Schleswig-Holstein siegte das Team der Trainer Vid Zarkovic und Tome Zdravevski deutlich mit 95:65 (48:28).

In das erste Viertel starteten die Youngsters verhalten, die Linie der Schiedsrichter war für alle gewöhnungsbedürftig. Dazu kamen körperlich starke Gegner, die von ihren Fans lautstark angefeuert wurden. Viele vergebene Korbleger und Fehlversuche aus der Distanz ergaben ein enges erstes Viertel, erst zum Ende konnten sich die Hagener auf 24:17 absetzen. Danach kam dann der Phoenix-Express ins Rollen, auch wenn dafür eine intensive Auszeit durch Zarkovic nötig war. Bis zur Halbzeit wurde eine 48:28-Führung herausgespielt, nach dem Wechsel zogen die Gäste das Tempo noch einmal an und sorgten für eine komfortable 76:44-Führung vor dem letzten Viertel.

Phoenix Youngsters: Opitz, Zajic (11), Philipp (19), Orthen, Lönne (14), Pauli (11), Iloayana (6), Hinske (4), Pavljak (16), Trettin (5), Springer, Nowak (9).