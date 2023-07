Phoenix verpflichtet US-Amerikaner von ProA-Meister Vechta

Hagen. Naz Bohannon komplettiert die großen Positionen beim Basketball-Zweitligisten Phoenix Hagen. Physis und Leader-Qualitäten sind seine Stärken.

Die Kaderplanungen von Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen nehmen Fahrt auf: Nachdem sich der ProA-Ligist mit Lennart Boner den zweiten externen Neuzugang geangelt hat, folgt nun der erste internationale Spieler: Nazihar Deonte Bohannon, Naz Bohannon genannt, verstärkt den Kader von Chefcoach Chris Harris.

Der US-Amerikaner wechselt vom Aufsteiger Rasta Vechta in die Volmestadt. Im Februar hatte der damalige Tabellenführer der ProA den US-Amerikaner als Ersatz für Enosch Wolf nachverpflichtet. Für den 24-Jährigen aus Ohio war es die erste Profistation. Und der 1,98 Meter große Power Forward half den Niedersachsen dabei, den Aufstieg in die Bundesliga perfekt zu machen: In 23 Spielen kam er auf 9,0 Punkte im Schnitt, holte 5,6 Rebounds und lieferte eine Zweierquote von 73 Prozent.

Trainer Harris ist begeistert

Coach Harris schwärmt von seinem neuen Spieler: „Wir sind alle super begeistert, dass wir Naz für das Projekt gewinnen konnten.“ Die Stärken des 24-Jährigen seien vor allem seine Physis, aber auch seine Qualitäten als „Leader und sein toller Charakter“, freut sich Harris auf eine Zusammenarbeit mit dem US-Amerikaner. Denn dass Bohannon beim ProA-Meister noch nicht sein volles Potenzial entfaltet hat, davon ist der Hagener Coach überzeugt: „Er kann auf dem Feld toll zum Korb finishen und ein paar Dinge bringen, die er bei Vechta noch nicht gezeigt hat, weil es da noch nicht seine Rolle war. Wir glauben mit ihm einen wirklich tollen Fang gemacht zu haben. Jetzt muss er das auf und neben dem Feld bestätigen.“

Fast wäre der US-Amerikaner allerdings in einer anderen Sportart zum Profi geworden: Bohannon, der an der High School neben Basketball auch American Football und Baseball gespielt hatte, war in den vergangenen fünf Jahren in der College-Liga NCAA aktiv und kurz davor, einen Profivertrag im American Football zu unterschreiben, bevor er sich für Basketball entschied.

Auf den großen Positionen ist Phoenix Hagen mit Tim Uhlemann, Marvin Omuvwie, Lennart Boner (kommt von den ART Giants Düsseldorf) und Nazihar Bohannon komplett aufgestellt.

