Basketball Phoenix Hagen zwingt Mann, Zirbes und Co. in die Knie

Hagen. Zermürbende Verteidigung und herausragende Leistungen von Siler Schneider und Kristofer Krause: Phoenix Hagen bringt Trier die 1. Niederlage bei.

Die verbliebenen drei Sekunden dribbelte Siler Schneider locker herunter, schmiss den Ball in die Luft und dann kam auch schon Kristofer Krause auf ihn zugestürmt. Die beiden besten Akteure dieses Abends umarmten sich und feierten einen hart erkämpften 76:70 (41:36)-Heimsieg gegen die Gladiators Trier. Die 2853 Zuschauer sahen von Phoenix Hagen zwar wenig Anschauungsmaterial für offensiv filigranen Basketball, dafür kann das Spiel als Muster dafür dienen, wie man ein Spitzenteam der 2. Bundesliga ProA mit Verteidigung zermürbt.

Beispiel gefällig: Der offensiv sehr potente Ex-Hagener JJ Mann kam in 28 Minuten Spielzeit auf gerade mal 5 Punkte. Und auch von einer Maik-Zirbes-Show am Ischeland konnte keine Rede sein. Der stämmige Ex-Nationalcenter hatte zwar ein paar sehenswerte Szenen und sammelte 14 Zähler, aber Phoenix bekam ihn in Schlüsselsituationen mit aggressivem Doppeln in den Griff.

Und so stehen die Hagener nach dem vierten Spieltag mit drei Siegen mehr als achtbar da. Trier musste nach drei Siegen in Serie die erste Niederlage verkraften.

Trier schockt Phoenix mit 11:0-Serie

Einen eigentlich guten Hagener Beginn machte Trier mit einem 11:0-Lauf zunichte (4:11/5.). Die Gladiators spielten das Pick-and-Roll – meist mit Marcus Graves und Zirbes – so effektiv, dass Phoenix oft nur hinterherschauen konnte. Als die Hagener nach sieben vergebenen Dreiern in Person von Schneider und Brock Mackenzie endlich aus der Distanz trafen (12:13/7.), war Phoenix im Spiel. Zirbes wirbelte weiter unterm Korb und stopfte auch mal über Menschen in gelben Trikots, allerdings blieb Phoenix dank Offensivrebounds und Ballgewinnen im Spiel. So konnte man kompensieren, dass in der ersten Hälfte lediglich 5 von 20 Dreierversuchen ihr Ziel fanden. Wenn dann mal ein Dreier im Netz landete, stand die Halle Kopf – so wie bei Krauses Treffer zum 41:36-Halbzeitstand.

JJ Mann bleibt gegen eine starke Phoenix-Defense blass, allerdings scheint er im Trierer System auch bei weitem nicht die bedeutende Rolle zu spielen, die er in Hagen inne hatte. Foto: Jörg Laube

Phoenix kam verschlafen aus der Kabine und gewährte Trier wieder einen 11:0-Lauf, bei dem Moritz Krimmer zwei offene Dreier versenkte (41:47/23.). Fortan waren die Hagener aber wieder auf der Höhe, zehrten vor allem vom starken Auftritt Krauses, der das bislang beste Spiel im Phoenix-Dress machte. Nach fünf Krause-Punkten in Folge glich Phoenix in der 29. Minute wieder aus (56:56). Wie am Ischeland üblich, versprach das letzte Viertel Spannung, bis die Sirene letztmalig heult.

Intensive Schlussphase

Hagens Defensiv-Ass Devonte McCall klaute Graves den Ball und traf danach den Floater, ehe – erneut nach Ballgewinn – Schneider den Ball zum 66:61 in den Korb legte (35.). Auszeit Trier. Die „Ische“ kochte über. Phoenix hatte es in den eigenen Händen, den zweiten Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen, mühte sich offensiv jedoch ab. Die Hagener dribbelten die Wurfuhr herunter, um am Ende schwierige Würfe abzufeuern. Trier machte es besser: Graves riss ein Loch in die Defense und passte raus zum offenen Behnam Yakhchali, der einen Dreier zum 69:70 einstreute (39.). Aber das war nicht nur die letzte Trierer Führung, sondern auch die letzten Trierer Punkte.

Wie schon beim Heimspiel gegen Gießen, drehte Schneider in der Schlussphase auf und erzielte nach Solo-Aktionen vier Zähler in Folge. Phoenix verteidigte bis zum Umfallen, ehe Krause sieben Sekunden vor Schluss per Dreier seine Wahnsinnsleistung krönte – und sich seine erste „Humba“ in der Ischelandhalle redlich verdiente.

Statistik

Phoenix: Nawrocki (3), Schneider (19), Kraushaar (4), McCall (4), Mackenzie (12), Uhlemann (1), Bohannon (12, 8 Rebounds), Krause (18), Boner (4).

Topscorer Trier: Zirbes (14).

Zuschauer: 2853.

