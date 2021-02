Phoenix Hagen: Zwei Importspieler verlassen das Team

Hagen. Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen wird ab sofort mit Importspielern weniger auskommen müssen: Zwei Amerikaner haben ihre Verträge aufgelöst.

Immer neue Nachrichten bei den Zweitliga-Basketballern von Phoenix Hagen. Wie der ProA-Klub nun auf seiner Homepage bekannt gab, wird sich das Team von zwei Mitspielern verabschieden müssen.

Sowohl Cameron Delaney und Zachary Haney haben um die Auflösung ihrer Verträge gebeten und werden der Mannschaft um Trainer Chris Harris in der Schlussphase der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Laut Angaben von Phoenix haben die beiden Importspieler aufgrund dringender familiärer Angelegenheiten um die vorzeitige Auflösung ihrer Verträge gebeten. Geschäftsführer Patrick Seidel entsprach dem Wunsch der beiden US-Amerikaner: „Die ganze Phoenix-Familie wünscht Cam und Zach und ihren Familien alles Gute.“ Sowohl Haney als auch Delaney waren erst im vergangenen Sommer zu Phoenix gewechselt. Besonders Haneys Treffer zum Sieg in der letzten Sekunde gegen Bremerhaven und sein anschließender Sprint bis in die Katakomben der Krollmann-Arena wird den Phoenix-Anhängern in Erinnerung bleiben.

Trainer Harris zeigt sich dankbar

Coach Harris zeigt sich dankbar: „Ich bin den Jungs sehr dankbar für ihren Einsatz. Gleichzeitig respektiere ich ihren Wunsch, in der aktuellen Situation und gerade jetzt in diesen schwierigen Covid-Zeiten bei ihren Familien zu sein. Wir wollen jetzt auch für die beiden im letzten Saisondrittel alles geben.“

In der aktuellen Zweitliga-Saison wird es aufgrund der Corona-Unterbrechungen keinen Absteiger geben, wie die Liga mitteilte. Phoenix, die ein spielfreies Wochenende hinter sich haben, belegen aktuell den 13. Tabellenplatz und empfangen am kommenden Freitag (19.30 Uhr), Rostock zum Duell in der Krollmann-Arena.