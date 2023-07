Phoenix Hagen: Zum Saisonstart fliegt das Dach von der Halle

Tim Uhlemann und seine Mannschaftskollegen starten in zwölf Wochen in die Saison 2023/24.

Hagen. Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen startet erneut gegen Münster in die Saison. Die Infos zum Spielplan und zur Vorbereitung.

In zwölf Wochen startet die neue Saison von Phoenix Hagen in der 2. Basketball-Bundesliga ProA – und das gleich mit einem „Kracher“. Die Volmestädter beginnen die Spielzeit erneut gegen Derbygegner Uni Baskets Münster, diesmal auswärts am Freitag, den 29. September. „Das bedeutet: Wir haben eigentlich erstmal ein Heimspiel, weil mindestens 300 Hagener die Halle zur Heimfestung machen – ein großartiger Auftakt“, findet Phoenix-Geschäftsführer Martin Schmidt.

Sein Kollege Helge Stuckenholz, Manager der Baskets, ist auch schon euphorisch: „Dass direkt zum ersten Saisonspiel das Dach von der Halle Berg Fidel fliegt, ist ein Traum.“

Welche Highlights stehen an?

Das erste Heimspiel bestreiten die Phoenix-Basketballer acht Tage später gegen die Gießen 46ers (Samstag, 7. Oktober). „Ein weiteres Highlight ist der 27. Dezember – direkt nach Weihnachten ein Heimspiel gegen Vechta II, die Halle wird kochen“, sagt Martin Schmidt und ergänzt: „Auch, dass wir die letzten beiden Saisonspiele daheim gegen Jena und Bayreuth haben, ist ein Highlight. Wir sind mit dem Spielplan sehr zufrieden.“

Welche Gegner sind neu?

Aus der ProA haben sich vier Teams verabschiedet: Rasta Vechta und Tübingen sind aufgestiegen, Schwenningen und Leverkusen abgestiegen. Aus der BBL kommen mit Frankfurt und Bayreuth zwei absolute BBL-Traditionsstandorte – mit entsprechenden Ambitionen und finanziellen Möglichkeiten. „Zu den beiden Klubs muss man nicht viel sagen. Einfach Wahnsinn, dass die in der ProA spielen“, sagt Schmidt. Auch Jena sehe er nach einer schwachen Saison wieder im Spitzenfeld. „Es werden bestimmt wieder 12, 13 Teams um die Playoffs mitspielen und 4, 5 Teams letztendlich um den Aufstieg. Die ProA ist eine absolut geile Liga. Es wird keine leichten Gegner geben.“

Und das sagt Schmidt auch mit Blick auf die Aufsteiger: Rasta Vechta II ist als „Farmteam“ der BBL-Mannschaft mit viel Talent gesegnet, während die EPG Baskets Koblenz mit der Verpflichtung von Maurice Pluskota Aufsehen erregt haben. Schmidt: „Damit haben sie direkt mal gezeigt, wo sie hinwollen.“

30. April 2023, Hagen. Basketball 2. Bundesliga BBL Phoenix Hagen gegen Baskets Paderborn / Trainer Chris Harris Foto: Michael Kleinrensing / WP

Wie sieht die Vorbereitung aus?

Den detaillierten Vorbereitungsplan wird Phoenix Hagen bald veröffentlichen, aber fest steht schon, dass der Rewe-Familientag am 16. September stattfinden wird (Samstag). Zu Gast sein werden ein „Erstligist, ein ProA-Konkurrent sowie ein ausländischer Meister“, verkündete der Klub am Mittwoch.

Die Phoenix-Basketballer werden am 14. August in die sechswöchige Vorbereitung starten. Zwei Tage zuvor, am 12. August, wird das Team beim Springefest präsentiert. „Wir werden ein cooles Team auf die Beine stellen“, schmunzelt Phoenix-Trainer Chris Harris. „Wir sind gerade kurz davor, den nächsten Spieler zu verpflichten.“

Erneut werden ein paar Phoenix-Spieler vor dem offiziellen Vorbereitungsstart in Hagen eintrudeln und sich bei einem Mini-Camp (24. bis 27. Juli) kennenlernen sowie erste individuelle Einheiten absolvieren.

Die Termine der Hinrunde

29. September: Münster (Auswärtsspiel)

7. Oktober: Gießen (Heimspiel)

15. Oktober: Jena (A)

21. Oktober: Trier (H)

27. Oktober: Artland (H)

29. Oktober: Bremerh. (A)

4. November: Kirchheim (H)

18. November: Bochum (A)

26. November: Bayreuth (A)

3. Dezember: Koblenz (H)

9. Dezember: Paderborn (A)

16. Dezember: Düsseld. (H)

22. Dezember: Frankfurt (A)

27. Dezember: Vechta II (H)

3. Januar: Karlsruhe (A)

6. Januar: Nürnberg (H)

13. Januar: Dresden (A)

Rückrundenstart: 21. Januar gegen Bochum (H)

Den kompletten Pro-A-Spielplan finden Sie hier.

Der Dauerkarten-Vorverkauf von Phoenix Hagen ist gestartet. Alle Infos dazu hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke