Phoenix Hagen wechselt den Haupt- und Trikotsponsor

Hagen. Die Buchhandelskette Thalia steigt beim Basketball-Zweitligisten Phoenix Hagen zum Haupt- und Trikotsponsor auf. Die Hintergründe.

Vor nicht mal einem halben Jahr stieg die Buchhandelskette Thalia als Sponsor beim Basketball-Zweitligisten Phoenix Hagen ein. Man werde das „Engagement sukzessive ausbauen“, verkündeten damals beide Seiten. Welche Ausmaße die noch frische Partnerschaft annimmt, wurde an diesem Mittwochmorgen bei einem gemeinsamen Pressetermin publik: Thalia wird Haupt- und Trikotsponsor von Phoenix Hagen. Über die Höhe der Sponsoringsumme wurde Stillschweigen vereinbart. Die Partnerschaft ist zunächst auf ein Jahr ausgelegt.

Der „ideale“ Zeitpunkt

Der Sponsoringvertrag mit der Krollmann-Gruppe, deren Hotelmarke „Saxx“ in den vergangenen beiden Jahren die Phoenix-Trikots zierte, ist ausgelaufen. Und nun sei der Zeitpunkt für den Ausbau der Partnerschaft mit Thalia „ideal“ gewesen, sagte Phoenix-Geschäftsführer Martin Schmidt auf der Pressekonferenz. Die Zusammenarbeit mit Thalia habe von Beginn an „extrem viel Spaß gemacht. Es war nur logisch, dass wir das Ganze nun größer aufziehen. Das ‘Match’ mit Thalia ist perfekt.“

Martin Schmidt (rechts) und Ingo Kretschmar beschließen die neue Partnerschaft. Foto: Jörg Laube

Zuletzt war Deutschlands größte Buchhandelskette in der Phoenix-Sponsorenpyramide als sogenannter „Classic Partner“ gelistet. Durch den steilen Aufstieg zum Hauptsponsor bekommt Thalia ab sofort eine „umfangreiche Präsenz während der Phoenix-Heimspiele - auf und abseits des Parketts“, so Phoenix in einem Kommuniqué. Man binde die Marke Thalia nicht nur auf der Spielkleidung der Basketballer, sondern auch auf Werbebanden, im Livestream sowie bei Einlaufkindern ein.

Thalia-Filiale als Treffpunkt

Die Thalia-Fililale in Hagen ist seit Februar dieses Jahres eine Ticketvorverkaufsstelle von Phoenix, sie soll aber mehr sein als das: ein Treffpunkt für die Phoenix-Familie. Und ein Ort gemeinsamer Events. Am 2. September beispielsweise, da wird das neue Phoenix-Trikot bei Thalia präsentiert. „Wir haben viele Ideen für verschiedene Events und Aktionen“, sagt Ingo Kretzschmar, Vorsitzender der Geschäftsführung von Thalia. „Phoenix und der Basketball-Sport sind in Hagen genauso fest verwurzelt wie Thalia. Als nationale Marke wollen wir Phoenix auch dabei helfen, über die Region hinaus zu wachsen.

Auch wenn der neue Sponsoringvertrag nur ein Jahr gültig ist („Das ist so gang und gäbe“), so sei das Commitment zum Hagener Basketball doch langfristig, hob Kretschmar hervor.

