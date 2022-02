Mit 21 Punkten Phoenix-Topscorer, doch am Ende unterliegt Hagen in Tübingen.

Basketball Phoenix Hagen: Was in der 2. Hälfte in Tübingen schief ging

Tübingen/Hagen. ProA-Ligist Phoenix Hagen führte bei den Tigers Tübingen schon mit 13 Punkten, schenkte das Spiel dann aber noch ab. Ein Hagener verletzte sich.

Als es so richtig spannend wurde und die Tigers Tübingen und Phoenix Hagen nur ein Pünktchen trennte, ließ eine technische Panne die daheim gebliebenen Fans verzweifeln: Sowohl der Liveticker der 2. Bundesliga ProA als auch der Stream von sportdeutschland.tv stellten ihre Dienste vorübergehend ein. Eine Art Blackout leisteten sich in Hälfte zwei auch die Basketballer aus der Volmestadt, die eine komfortable Führung aus der Hand gaben. Die Tigers feierten in ihrem ersten Heimspiel seit Monaten einen 95:90 (42:51)-Sieg und beendeten ihre drei Niederlagen andauernde Negativserie, während Phoenix sich über eine verpasste Chance ärgern musste.

In der ersten Halbzeit gut aufgelegt: CJ Walker. Foto: Michael Kleinrensing

Dominik Spohr mit heißem Händchen

Tübingen ging rasch mit 4:0 in Front, aber danach dominierten vornehmlich die Gäste die erste Halbzeit. Dominik Spohr bestätigte seine starke Form und streute in der vierten Minute schon seinen dritten Dreier ein (4:11). Zur Halbzeit hatte der Forward 14 Punkte auf dem Konto, zudem bewiesen in Halbzeit eins auch CJ Walker (14) und Shawn Occeus (13) ein heißes Händchen. Phoenix spielte schnell nach vorne und ließ den Ball gut laufen, so dass Karrington Ward in der 17. Minute mit einem Drei-Punkte-Wurf aus der rechten Ecke erstmals eine zweistellige Führung erzwang (32:42).

Die Hagener versenkten in den ersten 20 Minuten überragende zehn von 16 Dreierversuchen im Korb. Dafür packten die Gastgeber beim Rebound beherzter zu und spielten die Volmestädter mehrmals gekonnt am Brett aus; so wie Erol Ersek, der sich mit einer guten Bewegung zum 42:49 (19.) durchtankte. Wermutstropfen in einer ansonsten ordentlichen Hagener Hälfte: Paul Giese knickte nach nur zwei Minuten Einsatzzeit um und musste ausgewechselt werden. Der Verteidigungsspezialist wurde an diesem Abend nicht mehr eingesetzt.

Javon Baumann trifft nach langer Durststrecke

Zu Beginn der zweiten Hälfte brauchten die Hagener fast vier Minuten, um den Ball im Korb unterzubringen. Javon Baumann brach schließlich den Bann, im nächsten Angriff schloss Occeus mit Korbleger trotz Fouls ab (45:56/24.) – Phoenix war wieder im Spiel. Walker brachte seine Farben per Dreier sogar mit 51:64 in Führung (26.), aber anstatt jetzt das Momentum auszubauen, erlaubte sich Phoenix einen Blackout.

Wacht im letzten Viertel auf: Marcel Keßen. Foto: Michael Kleinrensing

In der Verteidigung einen Schritt zu spät und im Angriff nur mit Egoaktionen am Zug, fing sich Phoenix bis zum Viertelende einen 3:13-Lauf ein. Die letzten Punkte dieser Serie taten besonders weh: Tübingens Spielmacher Aatu Kivimäki traf einen Verzweiflungswurf von zwei Metern hinter der Mittellinie und ließ die heimischen Fans ausrasten (64:67).

Mateo Seric tut Phoenix Hagen wieder weh

Die Gastgeber waren nun endgültig im Spiel angekommen und gingen durch einen Layup von Isaiah Crawley erstmals seit den Anfangsminuten wieder in Front (69:67/32.). Es entwickelte sich ein Schlagabtausch, in dem Marcel Keßen nach vielen zuvor unglücklichen Momenten zum Leben erwachte. Der Phoenix-Center verwandelte zwei Dreier in Folge zum 73:78 (33.) Doch gen Ende der Partie unterliefen den Hagern einerseits haarsträubende Ballverluste, andererseits leistete man unterm Korb kaum Gegenwehr. So konnten sich in den Schlussminuten die überragenden Tübinger Mateo Seric (30 Punkte) und Ryan Mikesell (16) immer wieder durchsetzen. „Stops“ in der Phoenix-Defensive? Fehlanzeige. „Ob eigene Fehler oder schwierige Treffer der Tigers, diese Situationen haben wir heute mental nicht gut verarbeitet“, ärgerte sich Hagens Trainer Chris Harris.

Phoenix rannte einem kleinem Rückstand hinterher, war beim Dreier von Spohr zum 92:90 und 33 zu spielenden Sekunden noch im Spiel. Doch zwölf Sekunden vor Ende setzte Seric die Gäste mit einem Nahdistanzwurf Schachmatt. „Von den insgesamt 19 Ballverlusten haben uns besonders die unnötigen Turnover in der Crunchtime den Sieg gekostet. Wir haben zweimal hintereinander den Ball weggeworfen und Tübingen zu Punkten kommen lassen, ohne selbst überhaupt auf den Korb werfen zu können“, sagte Harris.

+++ Punkteverteilung +++

Phoenix: Spohr (20), Occeus (21), Giese (2), Keßen (12), Walker (17), Daubner, Ward (6), Penteker, Moreaux (5), Moore (5), Baumann (4).

Tigers: Seric (30), Mikesell (16), Crawley (15), Dibba, Bacoul, Keppeler (5), Jönke, Kivimäki (15), Ersek (10), Otto (2), Lanmüller (2).

