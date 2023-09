Phoenix Hagen verrät: Coach Chris Harris ist Papa geworden

Hagen. In Hagen gibt es einen neuen, ganz kleinen Feuervogel. Im Hause von Phoenix-Coach Chris Harris wird es demnächst ganz schön unruhig.

Wie dem Instagram-Kanal von Phoenix Hagen zu entnehmen ist, hatte Coach Chris Harris kürzlich gute Nachrichten zu verkünden: Der Trainer ist Vater geworden. Auf einem entsprechenden Bild im sozialen Netzwerk ist der Phoenix-Coach jedenfalls freudestrahlend mit einem kleinen Teddy-Bären im Arm zu sehen.

Dazu gibt es ein paar Zeilen über die durchaus sehr private Nachricht des Headcoaches: „Baby-Alarm! Pünktlich zum Start in die neue Saison gibt es Nachwuchs innerhalb der Phoenix-Familie“, schreibt der Verein in dem Instagram-Post.

Ich schließe mich der Gratulation an

Ich finde: Das ist ein starkes Timing so kurz vor dem 1. Spieltag. Ich schließe mich der Gratulation des Vereins jedenfalls an und wünsche dem frisch gebackenen Papa vor allem, dass der neue, ganz kleine Feuervogel in den kommenden Wochen exklusiv für schlaflose Nächte sorgen wird – und dass die großen Feuervögel in den Trikots nicht für weitere Gründe sorgen werden...

