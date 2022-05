Phoenix Hagen verlängert Vertrag mit Trainer Chris Harris

Hagen. Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen setzt weiter auf Trainer Chris Harris. Warum die Vereinsspitze sich gegen einen Neustart entschieden hat.

Phoenix Hagen verlängert den Vertrag mit seinem Cheftrainer Chris Harris (43) um ein weiteres Jahr. Das gab der Basketball-Zweitligist am Mittwochmorgen bekannt. Somit wird der kanadische Coach bereits die fünfte Saison in Folge an der Hagener Seitenlinie stehen.

Saisonbilanz stimmt Vereinsführung positiv

Die Entscheidung, ob Harris weiter Phoenix-Cheftrainer bleiben soll oder ob ein Neuanfang mehr Sinn macht, beschäftigte Aufsichtsrat und Gesellschafter des Basketball-Zweitligisten mehrere Wochen. Es habe ein „intensives Auswahlverfahren“ gegeben, so der Klub in einer Mitteilung. Letztlich sei die Vereinsspitze zur Überzeugung gekommen, den mit Chris Harris eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

Die positive Saisonbilanz (17 Siege, 15 Niederlagen) sowie Harris’ „Einsatz auf und abseits des Feldes für Phoenix Hagen sowie der Wunsch nach personeller Konstanz haben zusätzlich dazu beigetragen, die Zusammenarbeit mit ihm zu verlängern.“

Das sagt Chris Harris zur Verlängerung

Harris selbst sagt: „Dass die letzte Saison trotz positiver Bilanz und toller Siege gegen aktuelle Halbfinalisten mit zwei Niederlagen und den verpassten Playoffs endete, hat an uns allen genagt. Nun blicken wir mit viel Energie nach vorn und werden alles daran setzen, für 2022/2023 einen schlagkräftigen Kader auf die Beine zu stellen, der besser abschneiden und ums Postseason-Ticket mitspielen kann. Ich freue mich umso mehr auf diese Herausforderung, da ich weiß, dass wir hier mit unserer Arbeit noch lange nicht fertig sind!“ Ausführlicher Bericht folgt.

