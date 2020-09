Phoenix Hagen verkauft sich gegen Bundesligisten teuer

Hagen. ProA-Basketballer von Phoenix Hagen halten bei 74:81-Niederlage gegen Bundesligisten Rasta Vechta lange mit

Es waren noch 90 Sekunden zu spielen. Die Anzeigentafel zeigte ein 70:70-Unentschieden zwischen dem Basketball-Bundesligisten Rasta Vechta und dem ProA-Team von Phoenix Hagen. Die Feuervögel hatten gut mitgehalten gegen den klassenhöheren Gegner. Es sind Kleinigkeiten, die bis zum Schluss für die 74:81-Niederlage der Hagener im Testspiel sorgten.

Zufrieden war Phoenix-Trainer Harris dennoch: „Wir haben von Beginn an eigentlich mit zehn Punkten zurückgelegen, uns aber im letzten Viertel noch einmal gut herangekämpft.“ Und das vor allem über eine geschlossene Teamleistung: Alle acht eingesetzten Spieler konnten punkten. Topscorer war der US-Aufbauspieler Kyron Cartwright mit 19 Punkten. Und den Hagener Trainer überzeugte auch die Kommunikation innerhalb seines Teams: „Es wurde viel geredet untereinander. Die Spieler haben sich in vielen Momenten gut durchsetzen können.“ Und an Motivation hat es gegen den Bundesligisten nicht gefehlt: „Die Spieler waren alle bereit für das Duell und haben sich gefreut.“

Am Ende reichte es gegen Gastgeber Vechta, der Stephan Peno den Topscorer in seinen Reihen hatte (21), aber nicht. Doch Chefcoach Harris befand zum Abschluss: „Das Ergebnis in Testspielen ist nebensächlich und interessiert uns auch nicht. Aber die Art und Weise. Und die war wirklich sehr überzeugend.“

Spohr und Aminu fallen weiter aus

Nicht mithelfen beim Testspiel konnten die beiden Verletzten Dominik Spohr und Joel Aminu. Kapitän Spohr laboriert seit dem letzten Testspiel gegen Bremerhaven an einer Rückenverletzung, Aminu ist am Fußgelenk verletzt. „Bei Dominik haben wir nun die Diagnose, es sind wohl muskuläre Probleme. Es werden beide behandelt und ich hoffe, dass sie bald wieder einsetzbar sind“, berichtet Harris.

Ob es für einen Einsatz am kommenden Wochenende beim Rewe-Cup reichen wird, ist noch nicht klar. An diesem Sonntag machen sich die Hagener erneut auf die Reise. Das Harris-Team gastiert bei den Artland Dragons (18 Uhr).

Phoenix: Bishop (7), Delaney (4), Cartwright (19), Giese (11), Haney (8), Zvadrevski (2), Lodders (17), Baumann (6).