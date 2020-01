Die Steigerung ist sichtbar, auch im Ergebnis. Beim zweiten Start in der European Youth Basketball League (EYBL) gelang den U14-Basketballern von Phoenix Hagen neben vier Niederlagen der erste internationale Sieg. In Riga wurde die von Stanley Witt und Michael Wasielewski gecoachte Mannschaft für Trainingseifer und Kampfgeist belohnt, mit 58:57 bezwang man trotz deutlicher köperlicher Unterlegenheit BS Jugla aus Riga und konnte sich in der Tabelle vor den Gastgebern platzieren. „Wir haben uns da gut verkauft“, zeigt sich Witt überzeugt, „immerhin sind wir da mit Abstand die jüngste Mannschaft, das sieht man schon beim Aufwärmen auf dem Feld. Wir haben Kinder dabei, die anderen sind häufig schon Jugendliche.“

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Noch ein EYBL-Turnier für Phoenix in Polen In der U14-Division der European Youth Basketball League (EYBL) sind zwei von drei Vorrunden-Turnieren bestritten. Nach den Wettkämpfen in der polnischen Hauptstadt Warschau Ende November und nun in Riga/Lettland steht für das Team von Phoenix Hagen noch vom 26. bis 29. März das EYBL-Turnier in Komarov/Polen an. Das „Superfinale“ in Riga ist für den 16. bis 19. April terminiert.

Es war das zweite EYBL-Turnier für den jüngsten Phoenix-Nachwuchs, zuvor in Warschau hatte man noch alle fünf Spiele deutlich verloren. „Wir haben an diesem Wochenende auf jeden Fall Fortschritte gemacht. In Warschau hätten die Jungs ein am Ende knappes Spiel wie gegen BS Jugla noch nicht gewonnen“, sagt Headcoach Witt. Schon zuvor im ersten Spiel des Turniers gegen TTU BS (Tallinn, Estland) hatten die Hagener trotz der 51:70-Niederlage überzeugt. „Da war ich wirklich stolz“, sagt Witt, „das Spiel gegen Tallin war mit das beste des Turniers. Unsere Jungs waren sofort da, sie haben richtig Gas gegeben und gezeigt, was sie können.“ In der folgenden Partie gegen BS Jugla aus Riga führte sein Team zwischenzeitlich sogar mit 20 Punkten, behielt am Ende knapp mit 58:57 die Oberhand, weil Gastspieler Max Waimann von ETB SW Essen drei Sekunden vor Schluss traf.

Drei klare Niederlagen

Die weiteren drei Spiele des Turniers gingen dann sehr deutlich an die starken Gegner. Gegen SKM Gealan (Vilnius, 32:94) und die U14-Nationalmannschaft aus Georgien (37:91) musste man sich sehr deutlich geschlagen geben, zum Abschluss unterlag man gegen BS Vilnius mit 27:65. „Jeder einzelne Spieler hat sich eingebracht und individuelle Schritte nach vorn gemacht“, zieht Stanley Witt dennoch eine positive Turnierbilanz und bedankte sich bei Dragons Rhöndorf und ETB SW Essen, die die Spieler Noe Baucks und Max Waimann - am Ende beste Phoenix-Scorer - für das Wochenende ausgeliehen hatten: „Beide haben sich super integriert und uns verstärkt.“ Physisch seien die Gegner den Phoenix-Jungs, die mit Luis Ohrmann und Dusan Ilic auch zwei U12-Spieler aufboten - in Riga noch deutlicher als beim Turnier in Warschau überlegen gewesen. „Technisch sind wir sicher eine der besten Mannschaften der EYBL, aber die körperlichen Unterschiede kann man nicht kompensieren“, sagt Witt und betont: „Es geht nicht in erster Linie um Sieg oder Niederlage, sondern um die Entwicklung und das Dabeisein.“

Phoenix Hagen: Ben Longerich (8 Punkte gegen Tallinn/ 10 gegen Jugla, 1 gegen Gealan, 3 gegen Georgien, 2 gegen Vilnius) , Magnus Hinske (0, 0, 2, 0, 0), Dusan Ilic (6, 7, 3, 5, 8), Cavit Gürbüzer (2, 2, 0, 0, 0), Luis Ohrmann (0, 0, 0, 2, 1), Finn Drescher (0, 0, 2, 0, 0), Phil Hertel (6, 4, 0, 4, 2), Benedikt Korzeniewski (0, 8, 6, 2 0), Julius Gebauer (5, 3, 0, 2, 0), Julius Zacharias (0, 7, 0, 0, 2), Noe Baucks (18, 2, 13, 9, 6), Max Waimann (6, 15, 5, 10, 6).