Phoenix Hagen: Talentierter Flügelspieler verstärkt das Team

Hagen. Melkisedek Moreaux ist der vierte Neuzugang von Phoenix Hagen für Saison 2021/22 in der ProA. Der 23-jährige Forward bringt viel Potenzial mit.

Sein Name ist im deutschen Basketball nur den Wenigsten ein Begriff, aber das soll sich in den nächsten Jahren ändern: ProA-Ligist Phoenix Hagen verstärkt sich mit dem Flügelspieler Melkisedek Moreaux, der von der US-amerikanischen Mercyhurst University in die Volmestadt wechselt. Der 23-Jährige wurde in Hamburg geboren und besitzt einen deutschen Pass.

Melkisedek Moreaux flog unter dem Radar

„Melki ist ein Spieler, der unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung flog. Sein sportlicher Lebenslauf gibt noch nicht sehr viel her, aber wir wollen ihn bei uns einbringen und ihn entwickeln“, sieht Phoenix-Geschäftsführer Patrick Seidel viel Potenzial in Moreaux. In den vergangenen sechs Jahren spielte der 1,98 Meter große und 95 kg schwere Forward in den USA Basketball. Zuletzt war er für die Mercyhurst University in der NCAA II aktiv, wo er im Schnitt 7,1 Punkte und 3,3 Rebounds erzielte.

Der athletische Flügelspieler hat das Hagener Trainerteam in mehreren Probetrainings überzeugt. Melkisedek Moreaux soll in erster Linie als Ersatzspieler auf den Positionen drei und vier Minuten bekommen und im deutschen Profibasketball Fuß fassen. „Er bringt die nötige Athletik und Reboundstärke mit, um Dominik Spohr auf dieser Position zu unterstützen und dem Team zu helfen. Im Tryout konnten wir uns von seinem Charakter und seiner Arbeitsmoral ein gutes Bild machen“, lobt Phoenix-Trainer Chris Harris seinen vierten Neuzugang. „Er ist sehr ehrgeizig. Auf dem College hat er viel auf der Centerposition spielen müssen. Bei uns wird er sich weiter vom Brett weg entwickeln und seinen Weg mit uns gehen.“

Phoenix Hagen: Kader ist fast komplett

Nach den Verpflichtungen von Melkisedek Moreaux und Philip Daubner (Nürnberg Falcons) fehlt Phoenix Hagen nur noch ein Importspieler für die Position Small Forward, zudem soll der Kader mit mindestens einem NBBL-Spieler/Doppellizenzler komplettiert werden. Die Saison startet für Phoenix Hagen am 18. September mit einem Auswärtsspiel in Schwenningen.

