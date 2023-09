Basketball Phoenix Hagen: So überzeugend war die Generalprobe in Trier

Trier/Hagen. Das lässt auf einen guten Saisonstart hoffen: Phoenix Hagen gewinnt auch das letzte Testspiel in Trier. Dort kam es zum Wiedersehen mit JJ Mann.

Zumindest ergebnistechnisch haben die Basketballer von Phoenix Hagen selten zuvor so eine erfolgreiche Saisonvorbereitung absolviert. Auch das letzte Testspiel gewann das Team von Trainer Chris Harris, und zwar deutlich: Mit 81:66 (38:30) bezwang Phoenix auswärts den Ligarivalen Gladiators Trier. Damit haben die Hagener sieben von acht Freundschaftspartien für sich entschieden.

„Das Spiel war ein guter Abschluss unserer Vorbereitung, in der wir toll zusammengewachsen sind und viel gelernt haben“, sagte Harris nach der gelungenen Generalprobe in der Moselstadt. Am kommenden Freitag, 29. September, wird es dann ernst: Am 1. Spieltag der 2. Bundesliga ProA sind die Hagener zu Gast bei den Uni Baskets Münster. „Ich hoffe, dass wir diesen Schwung mit in die Saison nehmen können.“

Beachtlich war, wie konstant gut die Hagener Defensive in der Moselstadt funktionierte. Trier wurde zu 17 Ballverlusten gezwungen – 12 davon forcierten Hagener Hände. Zudem ging das Rebound-Duell mit 53:39 an Phoenix. Und so war es letztlich auch unerheblich, dass die Hagener mit schlechten Wurfquoten zu kämpfen hatten. Gut traf hingegen der Topscorer des Spiels, Siler Schneider, der vier von sechs Dreiern im Korb unterbrachte und am Ende auf 22 Punkte kam.

Phoenix trifft auf JJ Mann

In Trier kam es für Phoenix zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Die Gladiators gaben am vergangenen Freitag bekannt, den Ex-Hagener JJ Mann verpflichtet zu haben (wir berichteten). Der US-Amerikaner wurde allerdings noch nicht eingesetzt und schaute sich das Spiel von der Seitenlinie aus an. Auf Trierer Seite überzeugte Ex-Nationalcenter Maik Zirbes mit einem Double-Double aus 12 Punkten und 13 Rebounds. Der gebürtige Hagener Marco Hollersbacher erzielte sechs Punkte für die Gladiators.

Die Punkteverteilung: Nawrocki (0), Schneider (22/4 Dreier), Kraushaar (12), Vrencken, McCall (9), Mackenzie (10), Omuvwie (8, 7 Rebounds), Uhlemann (4), Bohannon (2), Krause (6), Boner (8, 7 Rebounds).

Zum Thema

Phoenix Hagen: Was überzeugt und was noch besser werden muss

BBA Hagen und Haspe 70 liefern sich Overtime-Krimi in Eilpe

Phoenix Hagen: Wie Trainer Harris auf das erste Spiel blickt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke