Phoenix Hagen: Saisonabschlussparty inklusive Überraschung

Hagen. ProA-Ligist Phoenix Hagen feiert nach dem Playoff-Aus eine erfolgreiche Saison und bedankt sich bei Fans und Sponsoren. Die Infos zur Party.

„Nichts als Stolz“, empfindet Martin Schmidt, Geschäftsführer von Phoenix Hagen, wenn er auf die Saison 2022/23 in der 2. Basketball-Bundesliga ProA zurückblickt. Die Spielzeit ist zwar nach der dritten Playoff-Niederlage gegen Titelanwärter Rasta Vechta vorbei, dennoch bekommen die Hagener Fans noch mal die Möglichkeit, gemeinsam mit „ihrer“ Mannschaft zu feiern. An diesem Sonntag, 14. Mai, ab 16 Uhr, steigt auf dem Gelände der Elbershallen die große Saisonabschlussparty.

In den Elbershallen wird die Phoenix-Mannschaft samt Staff anwesend sein, „um das zurückliegende Basketballjahr noch einmal Revue passieren zu lassen und jegliche Autogramm- sowie Selfie-Wünsche zu erfüllen“, teilte der Klub am Mittwochabend mit. Mit der Feier will sich Phoenix Hagen bei seinen Fans, Mitarbeitern, Partnern und Sponsoren für ein ereignisreiches und emotionales Jahr bedanken.

„Die Saison ist jetzt leider zu Ende gegangen. Aber es war ein erfolgreiches, ein unfassbar geiles Jahr mit so vielen tollen Momenten“, sagt Martin Schmidt. „Es würde sich nicht richtig anfühlen, wenn wir das jetzt nicht noch mal gebührend feiern würden. Ein riesiger Dank geht an Christian Isenbeck (Elbershallen-Manager; d. Red.), der uns diese Veranstaltung so kurzfristig ermöglicht hat.“

Trikot-Tombola und Überraschung

Im Rahmen der Saisonabschlussfeier gibt es eine Tombola, bei der es von den Phoenix-Spielern getragene Trikots/Hosen zu gewinnen gibt. Ein Los kostet 3 Euro, wobei 1 Euro dem Verein Phoenix Hagen e.V. zugute kommt. Zudem ließ der Klub durchblicken: Auf der Feier wird voraussichtlich ein „Kader-Update“ bekannt gegeben.

Vor dem Heimspiel gegen Vechta (7. Mai) verkündete Phoenix die Vertragsverlängerung von Tim Uhlemann.

