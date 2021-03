Phoenix Hagen: Gleich drei Spieler drohen auszufallen

Phoenix Hagen bangt um seinen Einsatz: US-Guard Kyron Cartwright (rechts, hier im Duell gegen die Kirchheim Knights) verletzt sich beim Auswärtsspiel in Rostock am Daumen.

Hagen. Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen muss sich im Auswärtsspiel bei den Baskets Paderborn beweisen. Doch wieder einmal drohen Spieler auszufallen

So ganz ist die letzte Niederlage noch nicht verdaut, da müssen die Zweitliga-Basketballer von Phoenix Hagen schon wieder nach vorne schauen. Erst am Mittwochabend unterlag das Team von Trainer Chris Harris in den letzten Sekunden gegen den momentanen Spitzenreiter Seawolves Rostock, da wartet am Samstagabend (19.30 Uhr) bei den Uni Baskets Paderborn schon das nächste Duell auf die Hagener.

Beim dritten Spiel innerhalb einer Woche kann sich das Team aber immerhin über eine kurze Anreise zum Westfalen-Derby freuen. Eine einfache Aufgabe wird es für die Hagener aber auch dieses Mal nicht. Mit Paderborn wartet eines der offensivstärksten Teams der Liga auf die Partie. 87 Punkte erzielen die Baskets im Schnitt.

Viele Wechsel

Zum Beginn der Saison war dafür vor allem John Bryant verantwortlich, der allerdings inzwischen wieder in der ersten Basketball-Bundesliga aktiv ist. „Paderborn ist eine Mannschaft, die zwar eine gewisse Spieler-Fluktuation in der Saison verkraften musste, aber offensiv zu den stärksten Teams der Liga zählt“, schätzt Harris den Gegner ein und ergänzt: „Wir haben in der Vorbereitung gegen Paderborn gespielt, dann das Hinrundenspiel und jetzt noch mal. Aber von den beiden Starting Fives der ersten zwei Partien sind insgesamt jetzt vielleicht noch fünf Spieler in den Kadern. Das ist, als würden wir gegen eine ganz neue Mannschaft spielen.“

Im Hinspiel machte den Hagenern in heimischer Halle vor allem die Treffsicherheit der Baskets von der Dreipunktelinie zu schaffen. „Wir haben uns da mächtig schwergetan. Wir müssen es deutlich besser hinbekommen, gegen die Laufwege und Blöcke zu agieren. Aber wenn wir an die Leistung gegen Rostock anknüpfen, kann uns das gelingen“, sieht Coach Harris eine Entwicklung bei seiner Mannschaft: „Die Spieler harmonieren sehr gut. Sowohl menschlich als auch auf dem Feld. Das ist viel wert.“

Drei Spieler mit Fragezeichen

Kapitän Dominik Spohr wird weiter ausfallen und auch hinter den Einsätzen von Daniel Zdravevski, Paul Giese und Kyron Cartwright steht noch immer ein Fragezeichen. Flügelspieler Zdravevski war im Heimspiel gegen die Kirchheim Knights unglücklich auf den Kopf gefallen und kämpft mit Nackenbeschwerden, trainierte aber zuletzt wieder mit der Mannschaft.

Cartwright erlitt im Spiel gegen Rostock einen Schlag auf die Hand, das Ergebnis der MRT-Untersuchung steht noch aus. Paul Giese verletzte sich im Training an der Hüfte. „Ich muss einfach mal ein riesiges Lob an unseren Mannschaftsarzt Dr. Helmut Queckenstedt aussprechen. Er hat so vieles so schnell möglich gemacht für uns, das ist wirklich der Wahnsinn. Er hilft uns wirklich sehr.“

Das Spiel bei den Uni Baskets Paderborn beginnt um 19.30 Uhr und wird live auf sportdeutschland.tv übertragen.