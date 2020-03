Phoenix Hagen: Gesamter Spieltag abgesagt

Hagen. Gesamter Spieltag der 2. Basketball Bundesliga abgesagt. Liga entscheidet über weiteren Saisonverlauf.

Eigentlich sollte Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen am kommenden Sonntag ein Geisterspiel gegen den FC Schalke 04 abhalten. Wie die Liga nun in einer Stellungnahme mitteilte, wird aber der gesamte Spielbetrieb am Wochenende ruhen: „Um die Gesundheit aller Beteiligten nicht zu gefährden und nach intensiver Beratung hat die Ligaentschieden, den 30. Spieltag in der ProA sowie die Playoff- und Playdown-Spiele in der ProB amkommenden Wochenende auszusetzen.“

Wie es in den kommenden Wochen weiter geht, steht noch nicht fest: „Die deutlichen Einschränkungen in Bezug auf die Zuschauer bei der Austragung der Spiele führen bei einem Großteil der Vereine zu finanziellen Gegebenheiten, die die Liga gemeinsam mit den Vereinen in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in der kommenden Woche bewerten wird.“