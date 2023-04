Phoenix Hagen gegen Paderborn – der dramatische Höhepunkt

Hagen. Derby gegen Paderborn. Duell um die Playoffs. Volle Halle. Den Basketballern von Phoenix Hagen steht ein elektrisierendes Spiel ins Haus.

Die Playoffs sind das große Ziel von Phoenix Hagen. Wie ein roter Faden zieht sich diese Mission durch die letzten Jahre. Wie man das hinbekommt? Zweitrangig. „Und wenn wir es mit dem letzten Wurf im letzten Spiel gerade noch auf den achten Platz schaffen, dann werde ich vor Freude ausrasten“, sagte Phoenix-Geschäftsführer Martin Schmidt vor einigen Wochen. Wer weiß? Vielleicht wird es ja an diesem Samstag, am letzten Hauptrundenspieltag der 2. Liga ProA, exakt so kommen. Mit einem Sieg gegen die Uni Baskets Paderborn wäre man sicher in den Playoffs (19.30 Uhr, Krollmann Arena). Bei einer Niederlage droht das abermalige Scheitern an der Endrunde.

Harris: Die Halle wird beben

Somit findet diese Saison am Samstag ihren dramatischen Höhepunkt. Ein Ereignis, was jeder Phoenix-Fan sehen will. Es zeichnet sich ab: Die Halle wird beim NRW-Derby proppevoll. 2500 Tickets wurden bereits verkauft (Stand Freitag, 17 Uhr). Die Phoenix-Basketballer sind derweil bemüht, die Bedeutung dieser Partie nicht zur erdrückenden Last werden zu lassen. Spieler und Trainer ziehen ihre Routinen durch. Business as usual.

„Alles gut“, schmunzelte Phoenix-Trainer Chris Harris bei der Frage nach seinem Gemütszustand vor dem wohl wichtigsten Spiel seiner Karriere. „Ich freue mich auf diese Herausforderung. Diese Mannschaft hat die Stadt mitgerissen und inspiriert. Es ist toll zu sehen, wie die Fankultur lebt. Ich bin mir sicher, dass die Halle beben wird.“

In bestechender Form: Hagens Routinier JJ Mann (rechts). Foto: Michael Kleinrensing

Das Entscheidungsspiel gegen die Paderborner, die von Harris’ gutem Freund Steven Esterkamp gecoacht werden, wird eine Herausforderung für die junge Phoenix-Mannschaft. Eine besondere Rolle darf man dabei dem Routinier JJ Mann zuschieben, der momentan seinen besten Basketball spielt. Auf 22,4 Punkte kommt der US-Flügel in den letzten fünf Partien, beim jüngsten Spiel in Leverkusen schoss er sein Team zum Sieg. „JJ hat Erfahrung in solchen entscheidenden Spielen“, sagt Harris, „aber auch unsere jungen Spieler wie Lorenz Bank oder Grayson Murphy bringen Erfahrung mit. Unsere Mannschaft ist definitiv in der Lage, diese Herausforderung zu meistern.“

Leider muss Phoenix dies aber ohne Topscorer Kyle Castlin versuchen – der US-Amerikaner, bei dem sich vor zwei Wochen unnatürliche Schwellungen in den Extremitäten bildeten, fällt erneut aus.

Paderborn hat minimale Playoff-Chancen

Zur Dramatik am Samstag trägt auch der Gegner bei: Paderborn steht mit 17 Siegen und 16 Niederlagen auf Platz zehn und kann Phoenix noch aus dem Playoff-Bild streichen. Den auf Platz sieben stehenden Hagenern hilft es im Falle einer Niederlage, dass sie sich mit dem 98:82-Hinspielsieg einen beträchtlichen Puffer erarbeitet haben. Je nachdem, wie die Konkurrenz spielt, wären bei einem Sieg im Rückspiel Platz sechs, sieben oder acht drin. Bei einer Niederlage geht der Blick sofort auf die Resultate der anderen Teams. Verkürzt formuliert: Phoenix hofft auf Schützenhilfe von den Artland Dragons, die Bochum empfangen, und einen Düsseldorfer Sieg gegen Bremerhaven.

In Summe gibt es zwölf unterschiedliche Szenarien, die je nach Ausgang der Begegnung eintreffen können. Besser als in der vergangenen Saison ist die Hagener Ausgangslage allemal. Denn diesmal hat man es ganz in eigener Hand.

Für die Basketball-Nerds und Hobby-Mathematiker: Phoenix Hagen hat alle 12 Szenarien hier aufgedröselt.

