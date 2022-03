Phoenix Hagen fegt die Itzehoe Eagles vom Parkett

Itzehoe. Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen leistet sich gegen die Itzehoe Eagles keine Schwäche. Doch zwei Spieler fallen spontan aus.

Marko Boksic, Flügelspieler der Itzehoe Eagles, verwandelte seine beiden Freiwürfe sicher, doch nachdem der Ball wieder freigegeben war, leitete Karrington Ward den schnellen Spielaufbau von Phoenix Hagen ein: Mit drei, vier Pässen wurde der Ball nach vorne gebracht, CJ Walker zog mit Energie zum Korb, legte ab auf Melkisedek Moreaux, der seine Größe von 1,98 Meter und Sprunggewalt ausnutze und den Ball in den Korb dunkte.

Es war eine Szene, die beispielhaft für die ProA-Begegnung zwischen den Itzehoe Eagles und Phoenix Hagen war. Die Gäste aus der Volmestadt dominierten die Partie nach Belieben und nutzten ihre Athletik und physische Überlegenheit, um sich nach und nach abzusetzen und am Ende den verdienten 93:63 (45:30)-Sieg einzufahren.

Spohr und Baumann fallen aus

Dabei erreichten die Hagener noch vor dem Sprungball schlechte Nachrichten: Krankheitsbedingt musste Coach Chris Harris auf Kapitän Dominik Spohr und Center Javon Baumann verzichten. Dafür kehrte Paul Giese nach seiner Fußverletzung zurück in die Aufstellung.

Phoenix-Trainer Chris Harris und Melkisedek Moreaux freuen sich über den nächsten Sieg. Für den Flügelspieler sind die 13 Punkte im Spiel gegen Itzehoe sein Saisonbestwert. Foto: Michael Kleinrensing

Phoenix legte gleich mit einem Statement los: Karrington Ward, Shawn Occeus und Moreaux sorgten mit einem 6:0-Lauf (2.) für den richtigen Einstand der Hagener, die nach sieben Siegen in den letzten zehn Spielen mit breiter Brust in die Partie gingen. Beim 18:17 (8.) konnte Itzehoe noch einmal in Führung gehen, doch bis zum Ende des ersten Viertels sollten es die letzten Punkte für die Hausherren bleiben, während die Hagener mit einem 8:0-Lauf die Führung auf 25:18 ausbaute. Und der Run setzte sich im zweiten Viertel fort.

20-Punkte-Führung für die Hagener

Der Dunk von Shawn Occeus zum 59:39 brachte den Hagenern die erste 20-Punkte-Führung (25.) der Partie. Und die ließ sich die Mannschaft von Chris Harris auch nicht mehr nehmen.

Dabei überzeugte das Phoenix-Team besonders durch seine Ausgeglichenheit: Bis auf Paul Giese, der sechs Assists beisteuerte, konnten sich alle Spieler ins Scoring eintragen, die meisten Spieler punkteten zudem zweistellig. Für Melkisedek Moreaux waren seine 13 Punkte neuer persönlicher Bestwert, der Flügelspieler glänzte mit seiner Athletik und setzte sich immer wieder scheinbar mühelos gegen die Defense der Eagles durch.

Mit dem achten Sieg im elften Spiel unterstreichen die Hagener erneut ihre Playoff-Ambitionen. Durch den erneuten Erfolg steht die Harris-Mannschaft auf dem neunten Rang punktgleich hinter den Uni Baskets Paderborn.

+++Das Scoring+++

Phoenix Hagen: Occeus (16, 8 Rebounds), Giese (7 Assists), Keßen (15), Walker (8), Daubner (7), Ward (20, 6 Dreier, 7 Rebounds), Moore (14, 6 Rebounds), Moreaux (13).

Itzehoe Eagles: Hooper (20, 10 Rebounds), Charvis (11, 5 Rebounds), Boksic (2), Schmikale (8), Iljins (8), Ceesay, Beck (12), Möller (2, 5 Rebounds), Nyberg (4 Assists).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke