Phoenix Hagen: Erste Niederlage für Team von Chris Harris

Jena. Zwei knappe Erfolge zum Auftakt in die Zweite Basketball-Bundesliga: jetzt die erste Niederlage. Phoenix Hagen verliert in Jena.

Es gibt Reisen, die lohnen nicht wirklich. Und zumindest aus sportlicher Sicht gilt das für den Trip von Phoenix Hagen zweifelsohne. Jeweils 367 Kilometer für die erste Saisonniederlage An- und Abfahrt nach Thüringen. Der Basketball-Zweitligist unterlag am Ende mit 81:92 (34:44) gegen Mediopolis SC Jena. Verdientermaßen. Es war die erste Saisonniederlage für das Team von Trainer Chris Harris.

Beide Mannschaften hatten ihre ersten beiden Spiele zum Auftakt der Saison gewonnen. Phoenix zweimal knapp – in Münster erst in der Verlängerung, im Heimspiel gegen Gießen mit nur einem Punkt. Die Gastgeber hingegen deutlicher: gegen Karlsruhe und in Paderborn.

Mehr als 2000 Zuschauer

Vor mehr als 2000 Zuschauern – etwas mehr als ein Dutzend davon aus Hagen – war es am Ende vor allem Jenas Aufbauspieler Blake Francis, der den Unterschied machte. Schnell, technisch versiert, treffsicher. So kam der Amerikaner am Ende auf 24 Punkte. Neun Punkte erzielte Lorenz Bank – in der letzten Saison noch in Diensten von Phoenix.“

Tim Uhlemann startete für Phoenix Hagen. Am Ende kam er auf zwei Punkte, Foto: Jörg Laube

Hagen, immer noch ohne den nach einer Leisten-Operation nicht einsatzfähigen Marvin Omuvwie nur mit einer Neuner-Rotation, tat sich von Beginn an schwer. So waren es im ersten Viertel vor allem die Ballverluste, die in einer zeitweise hektischen Partie dafür sorgten, dass Jena sich von Beginn an absetzen konnte. Nicht gefangene Pässe, schwache Dribblings – sieben Turnovers standen nach zehn Minuten in der Statistik. Deutlich zu viel.

Phoenix mit schwacher Dreierquote

Hinzu kam, dass die Distanzwürfe nicht fallen wollten. Nur ein Dreier fand bei vier Versuchen im ersten Viertel das Ziel. Eine Statistik, die sich im Laufe der Partie nicht mehr bessern sollte. Im Gegenteil: Am Ende stand unter dem Strich eine ernüchternde Quote von nur 23 Prozent. Dazu passte, dass immer wieder Versuche von jenseits der Linie das Ziel komplett verfehlten. Vier Airballs, Würfe, die nicht einmal den Ring berührten, sind in einem Zweitligaspiel eher ungewöhnlich.

Wir hatten gegen eine starke Jenaer Verteidigung zunächst Schwierigkeiten, um zu unserem Rhythmus zu kommen“, analysierte Phoenix-Coach Chris Harris nach dem Spiel. „Dadurch mussten wir früh einem Rückstand hinterher laufen.“

Setzt sich in dieser Szene durch: Phoenix-Aufbauspieler Bjarne Kraushaar. Foto: Jörg Laube

Der war Mitte des zweiten Viertels bereits auf 15 Punkten angewachsen. Harris reagierte, nahm früh die zweite Auszeit und versuchte so, den Lauf von Jena zu stoppen und mehr Struktur ins eigene Spiel zu bekommen. Was allerdings nur bedingt gelang.

Foulbelastung bei Top-Werfern

Auch, weil Halbzeit zwei eher unglücklich für Phoenix startete. Denn die beiden Topscorer auf Hagener Seite – Aufbauspieler Siler Schneider (17) und Devonte McCall (15) kassierten bereits bis zur Mitte des dritten Viertels jeweils ihr viertes Foul. Die Folge: Die besten Werfer mussten länger auf der Bank Platz nehmen, als es Coach Chris Harris lieb war.

Mehr als ein Dutzend Phoenix-Fans war von Hagen nach Jena gereist. Foto: Jörg Laube

Immerhin: Weil es in der Defensive besser lief, Phoenix kämpfte, und Jena teilweise hektisch agierte, im Angriff Tempo aus dem Spiel nahm und schwere Würfe nehmen musste, kam Phoenix durch zwei getroffene Freiwürfe von Mackenzie sechs Minuten vor dem Ende noch einmal bis auf fünf Punkte heran. Zu mehr reichte es allerdings nicht. McCall musste mit Foul Nummer 5 endgültig auf die Bank. Jena konnte sich absetzen.

McCall mit fünftem Foul

„Wir hatten nach der Pause aber mit einer kleineren Formation mehr Einfluss auf die Partie“, so Harris. „Durch viel Energie und Einsatz sind wir nochmals rangekommen, das fünfte Foul von Devonte und die folgenden Jenaer Dreier haben uns jedoch entscheidend Wind aus den Segeln genommen.“

So war es Francis, der wieder auf elf Punkte Vorsprung stellte. Harris reklamierte einen Schrittfehler vor dem Wurf. Das allerdings sahen die Schiedsrichter anders.

