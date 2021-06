Phoenix Hagen: Dieser Ex-Spieler sorgen für Aufsehen

Hagen. Die Saison in der 2. Bundesliga ist vorbei. Zeit, die besten Akteure zu ehren. Ex-Phoenix-Spieler schneiden im Vergleich besonders gut ab.

Zum Ende der Spielzeit in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A und Pro B werden die besten Trainer, Spieler und Nachwuchs-Akteure der Saison gekürt. Und bei dieser Wahl konnten sich einige Hagener und Ex-Phoenixspieler über eine Auszeichnung freuen.

Trainer

Als bester Pro-A-Coach wurde Hansi Gnad geehrt. Der 58-Jährige Trainer der Bayer Giants Leverkusen spielte insgesamt vier Jahre für Brandt Hagen (1994-1995, 1999-2001) und betonte im Vorfeld der Duelle mit Phoenix: „Hagen war immer gut zu mir, das war wirklich eine besondere Zeit damals.“ Seit 2018 ist Gnad Trainer der Leverkusener, welche er schon von 2003 bis 2008 coachte und für die er selbst noch als Spieler auflief. In den Jahren 2008 und 2011 war er zudem als Co-Trainer der Nationalmannschaft aktiv.

Spieler

Als bester Spieler der Pro A wurde ein Akteur aus dem Kader von Hansi Gnad ausgewählt: Haris Hujic erhielt die Auszeichnung. Der gebürtige Lüdenscheider spielte in der Saison 2011/12 für die JBBL-Mannschaft Phoenix Hagen. In der kommenden Saison wird der 24-Jährige nicht mehr in der Pro A für den diesjährigen Vizemeister aktiv sein, bei welchem er im Schnitt 12,9 Punkte verbuchte. Der Aufbauspieler wechselt zur BG Göttingen in die Basketball-Bundesliga.

In der Pro B führte kein Weg an Niklas Geske vorbei. Vor der Saison war der Dortmunder noch für Phoenix Hagen aktiv, nach Differenzen über seine Weiterverpflichtung entschied er sich, eine Liga tiefer mit den Sparkassen Stars Bochum den Aufstieg in die Pro A anzupeilen. Mit Erfolg. Das Team von Felix Banobre feierte nicht nur den Sprung in die Playoffs, sondern setzte sich dort auch gegen die WWU Baskets Münster durch. Überragender Spieler der gesamten Spielzeit: Niklas Geske, der nicht nur überragende 19,4 Punkte im Schnitt beisteuerte, sondern auch 8,8 Assists.

Und für den 27-Jährigen ist das Kapitel Bochum damit noch nicht beendet. Der Guard verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre. Bereits in der Saison 2012/2013 gehörte er zum Kader der Bochumer. Die schafften in der Saison den Sprung von der 1. Regionalliga West in die 2. Basketball Bundesliga Pro B.

Nachwuchs

Ein ehemaliger Phoenix-Mannschaftskollege von Geske ist Jasper Günther, der allerdings in der Pro B in der vergangenen Saison keinen Grund zum Jubeln hatte: Mit den WWU Baskets Münster verpasste der 22-Jährige, der sich im Winter 2019 von Phoenix Hagen verabschiedete, den Aufstieg knapp.

Dafür konnte sich Günther über den Titel des besten Nachwuchs-Athleten freuen, und er fand bei den Baskets den Spaß am Spiel wieder, wie er verriet: „In Münster bin ich Starter und kann als richtiger Point Guard spielen. Ich habe wieder Spaß am Basketball.“ Bei den Baskets kam Günther auf 15,1 Punkte im Schnitt und fünf Assists.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke