Phoenix Hagen: Deshalb fällt Daniel Zdravevski aus

Hagen. 2. Basketball-Bundesliga: Phoenix Hagen reist zum Auswärtsduell nach Rostock. Nur acht Spieler sind einsatzbereit.

Es war die Schrecksekunde im vergangenen Heimspiel: Phoenix-Spieler Daniel Zdravevski hebt nach einem Zweikampf ab, kommt zu Fall und schlägt mit dem Kopf auf dem Boden auf. „Sein Kopf war dort, wo die Füße waren und umgekehrt“, fasst Chris Harris, Trainer der Zweitliga-Baskteballer, die Szene zusammen. Und sie bleibt nicht ohne Folgen für den Forward: Das Auswärtsspiel bei den Rostock Seawolves am Mittwochabend (19.30 Uhr) wird der 19-Jährige verpassen.

„Es ist nichts Schlimmes“, gibt Harris Entwarnung und ergänzt: „Er möchte sich ein wenig schonen, es ist keine Gehirnerschütterung oder Sonstiges, sondern eventuell eine Prellung.“ Ebenfalls nicht die Reise nach Rostock angetreten haben Emil Loch und Jordan Iloanya, die beide schulbedingt fehlen. Mit gerade einmal acht Spielern hat sich der Phoenix-Bus auf den Weg zu den Seawolves gemacht.

„Viel Geld in die Hand genommen“

Und mit den Gastgebern wartet eine Mannschaft, die sich vor drei Wochen in der Hagener Krollmann-Arena noch mit 78:65 durchsetzen konnte und aktuell auf eine Serie von fünf Siegen blicken kann. „Rostock ist ein sehr körperliches und starkes Team“, unterstreicht Phoenix-Coach Harris und ergänzt: „Sie haben sechs oder sieben ausländische Spieler und ganz schön viel Geld in die Hand genommen. Es wundert mich also nicht, dass sie oben mitspielen und so stark sind.“

Und die Reihe der bekannten Namen bei den Rostockern ist lang, nachdem Center Keith Wright, Flügelspieler Jarelle Reischel oder auch Shooting Guard Tyler Nelson nachverpflichtet wurden, ebenso wie Trevor Lacey, der schon im ersten Aufeinandertreffen sein Können zeigte.

Im Hinspiel konnten die Hagener bis zum letzten Viertel noch mithalten, doch einige einfache Fehler wurden von Rostocks Topscorern Lacey (16 Punkte) und Christopher Carter (14 Punkte) schnell genutzt.

Im Rückspiel hat auch die Mannschaft von Dirk Bauermann einen Ausfall zu beklagen: Behnam Yakhchali,der erst seit Kurzem wieder ins Lauftraining eingestiegen ist, wird ausfallen, der Rest des Kaders sollte einsatzbereit sein.

Aber auch Phoenix Hagen kann nach drei Siegen in Serie mit breiter Brust in Rostock aufschlagen. „Wir wachsen langsam an unseren Aufgaben. Und der Trend geht aufwärts“, ist Harris guter Dinge, nachdem seine Mannschaft zuletzt auch mit ihrer Physis immer mehr überzeugen konnte. Ein leichtes Duell wird es aber dennoch nicht: „Wir haben im Hinspiel gesehen, dass Rostock eine sehr physische, starke Mannschaft hat, die eine souveräne Verteidigung spielt“, so Harris, an seiner Taktik gefeilt hat: „Die Seawolves haben sich gegen Nürnberg zuletzt zwar schwer getan, aber ich rechne nicht damit, dass sich so etwas wiederholt. Wir werden alle Energie aufbringen müssen, um den Gegner ärgern zu können. Aber wir haben an einigen taktischen Stellschrauben gedreht, sodass uns , sodass uns das ja vielleicht gelingt.“