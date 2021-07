Phoenix Hagen: Daniel Zdravevski hat einen neuen Verein

Daniel Zdravevski (am Ball) wird in der kommenden Saison nicht mehr mit dem Dress von Phoenix Hagen auflaufen.

Hagen. Das ehemalige Phoenix-Hagen-Talent Daniel Zdravevski hat einen neuen Verein gefunden. Und trifft in der kommenden Saison wieder auf die Hagener.

Dass Daniel Zdravevski Phoenix Hagen verlassen wird, stand schon fest. Doch nun ist auch klar, wohin es das heimische Basketball-Talent ziehen wird: Der 20-Jährige schließt sich den Artland Dragons an und geht damit in der kommenden ProA-Saison gegen seinen alten Verein auf Korbjagd.

Der talentierte U20-Nationalspieler, der zwei Spielzeiten für Phoenix Hagen auflief, unterschrieb bei der Mannschaft von Trainer Tuna Isler einen Zweijahresvertrag.

Bei Phoenix war der Flügelspieler selbst nicht zufrieden mit seiner Leistung. „Mit Daniel Zdravevski gewinnen wir einen weiteren hochveranlagten jungen Spieler für uns, den wir in seiner Entwicklung in den kommenden zwei Jahren bestmöglich fördern wollen“, freut sich Dragons-Geschäftsführer Marius Kröger. Aktuell befindet sich Zdravevski beim Lehrgang der deutschen U20-Nationalmannschaft in Zagreb. Zusammen mit der Mannschaft von Bundestrainer Patrick Femerling trifft der Flügelspieler dort auf die gastgebenden Kroaten. Bereits Anfang Juli besiegte das DBB-Team Belgien während eines Lehrgangs doppelt, dabei war Zdravevski für sechs bzw. sieben Punkte gut.

Daniel Zdravevski ist neben Adrian Breitlauch, Thorben Döding, Zach Ensminger, Chase Griffin, Jacob Knauf, Marvin Möller, Leon Okpara, Demetrius Ward und Jonas Weitzel der zehnte Dragon für die anstehende Saison 2021/22.

