Phoenix Hagen bietet wieder Tickets im freien Verkauf an

Hagen. Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen hofft im Heimspiel gegen Schwenningen auf mehr Zuschauer. Einsatz von Paul Giese ist fraglich.

Wer in den vergangenen Wochen spontan ein Ticket für ein Zweitliga-Basketballspiel von Phoenix Hagen ergattern wollte, wurde enttäuscht. Aufgrund der coronabedingten Auslastungsbeschränkungen durften nur Fans mit einer Dauerkarte bzw. einem VIP-Ticket die Krollmann Arena betreten. Aber es gibt sie noch: die gute alte Tageskasse.

Die Dauerkarten-Kontingente, die nicht abgerufen werden, will der ProA-Klub in frei verkäufliche Tickets umwandeln. So hofft man, dass im Heimspiel gegen die Panthers Schwenningen (Mittwoch, 19.30 Uhr) wieder mehr Fans Stimmung machen können - vielleicht ja sogar 943, so viele Besucher sind derzeit maximal erlaubt.

Zuschauerzahlen von Phoenix Hagen enttäuschten zuletzt

Diese Lösung überlegten sich die Verantwortlichen von Phoenix Hagen, denn die Zuschauerzahlen waren zuletzt enttäuschend. Im Derby gegen die Uni Baskets Paderborn hemmte nicht nur das Corona-Infektionsgeschehen den einen oder anderen Hagener Fan, sondern auch das Sturmtief. Deshalb klatschten und jubelten nur 517 Anhänger, obwohl fast doppelt so viele erlaubt waren. Davor, im Heimspiel gegen Ehingen, waren ebenfalls nur 510 Fans vor Ort. Und der Heuboden, der Stimmungsmacher am Ischeland, ist seit Monaten weitgehend unbesetzt. Mit der Umwandlung von nicht genutzten Dauerkarten in frei verkäufliche Tickets will Phoenix Hagen der Zuschauerflaute entgegenwirken. Erst am Mittwochnachmittag weiß man aber genau, wie viele Karten am Schalter zu haben sein werden.

Der Einsatz von Shooting Guard Paul Giese gegen die Panthers Schwenningen ist noch fraglich. Foto: Michael Kleinrensing

Auf die Ergebnisse hatte der Stimmungsabfall am Ischeland zuletzt aber keine Auswirkungen, im Gegenteil sogar. Phoenix Hagen hat vier Heimsiege hintereinander eingefahren. Gegen Schwenningen soll die ansehnliche Erfolgsserie fortgeführt werden. Wichtig wäre das vor allem für den Kampf um die angestrebte Playoff-Platzierung, denn die Panthers aus Baden-Württemberg haben lediglich zwei Punkte weniger auf dem Konto und stehen drei Plätze hinter dem Rangzehnten Phoenix.

Hinspielsieg soll ausgeblendet werden

Auf Hagener Seiten ist man bemüht, den 78:63-Hinspielsieg auszublenden, denn damals traf man auf ein durch Verletzungs- und Lizenzierungsprobleme dezimiertes Team. „Damals“ kann man mit Recht sagen, schließlich ist die Partie - es war die erste der Saison - schon mehr als fünf Monate her. Eine Ewigkeit im Sport.

Zum anderen haben die Gäste aus Villingen-Schwenningen dreimal in Folge gewonnen, zuletzt mit 88:85 gegen Topteam Nürnberg Falcons. „Die taktischen Ansätze aus dem Hinspiel haben fast keine Bedeutung mehr, was sowohl für Spieler als auch Coaches eine spannende Herausforderung darstellt“, findet Hagens Trainer Chris Harris. „Schwenningen hatte früh in der Saison mit Verletzungspech zu kämpfen und hat nachverpflichtet. Seither ist der Kader nochmals größer und physischer geworden - da kommt einiges an Arbeit auf uns zu.“ Bester Scorer der Panthers ist der amerikanische Forward Raiquan Clark (19,3 Punkte pro Spiel), der den Hagenern im Hinspiel 25 Punkte einschenkte.

Giese am Fuß verletzt

Noch ist fraglich, ob Phoenix wieder auf Shooting Guard Paul Giese setzen kann. Der 24-Jährige knickte am Wochenende im Spiel gegen die Tigers Tübingen um und konnte fortan nicht mehr eingesetzt werden. Beim Verteidigungsspezialisten wurde eine leichte Knochenprellung im Fuß diagnostiziert. Ob er eingesetzt werden kann, soll sich nach Phoenix-Angaben kurz vorm Spiel entscheiden.

