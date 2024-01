Phoenix Hagen ackert sich zum nächsten Arbeitssieg

Hagen Erstes Heimspiel 2024, erster Sieg. Aber erneut sichert sich Phoenix Hagen den Erfolg erst mit einem starken letzten Viertel.

Nächster Sieg, nächster Arbeitssieg: Phoenix Hagen ackert sich vor 3013 Zuschauern gegen die Nürnberg Falcons zu einem 77:67 Erfolg und liefert die nächste Lehrstunde in Sachen Defensearbeit ab. So gibt es in der ProA wohl kein anderes Team, dass unter dem eigenen Korb mit einer derartigen Intensität zu Werke geht.

Schneider und Mackenzie stark

Dass Phoenix nach schwacher erster Hälfte doch noch jubeln durfte, hatte aber nicht nur mit der Defense zu tun. Erneut war es Aufbauspieler Siler Schneider - unterstützt von Brock Mackenzie (beide 16 Punkte) - der Verantwortung übernahm und den ersten Heimsieg 2024 sicherte.

Jubel nach dem Sieg gegen Nürnberg: Phoenix startet erfolgreich in der Ischelandhalle ins neue Jahr. Foto: Jörg Laube

Erstmals auf der Bank nahm Jamel McAllister Platz, der auch in Diensten von Phoenix-Kooperationspartner SV Haspe 70 steht und noch am Freitagabend im Derby gegen BBA Hagen 19 Punkte erzielte und elf Rebounds holte. „Aufgrund der hohen Belastung und des Krankenstandes in den letzten Wochen haben wir uns dazu entschieden“, so Phoenix-Sprecher Jörg Baehren.

Der US-Amerikaner darf in insgesamt fünf Partien (inklusive möglicher Playoff-Spiele) zum Einsatz kommen. Weil Coach Harris ihn Halbzeit aber nicht einsetzte, ließ Phoenix ihn - wie es das komplexe Regelwerk erlaubt - wieder vom Bogen streichen. Damit bleiben weiter fünf Möglichkeiten, McAllister für Phoenix spielen zu lassen.

Kurzer Austausch: Tim Uhlemann und Coach Chris Harris. Foto: Jörg Laube

Ohne McAllister erwischte Phoenix einen absoluten Blitzstart. Bereits nach zwei Sekunden landete der Ball im Korb. Lennart Boner verlor zwar den Sprungball, Brock Mackenzie aber schnappte sich den Ball und legte ihn in den Korb.

Erinnerungen an zähen Arbeitssieg

Was dann folgte, ließ allerdings Erinnerungen an den zähen Arbeitssieg unter der Woche bei den Karlsruhe Lions wach werden. Beide Teams verteidigten stark. Insbesondere Phoenix tat sich schwer, kam zwar zu Abschlüssen, traf aber kaum. Und wenn es Phoenix einmal gelang, Spieler unter dem Korb freizuspielen, landeten selbst die einfachsten Bälle nicht im Korb.

Nürnberg tat sich immer wieder schwer, gegen Phoenix Hagen zum Abschluss zu kommen. Foto: Jörg Laube

Mit elf Punkten lag Phoenix im zweiten Viertel hinten. Glück für das Team von Chris Harris: Bei einem Dreier von Tim Uhlemann erkannten die Schiedsrichter auf ein unsportliches Foul. Immerhin: Uhlemann traf zwei Freiwürfe. Bei anschließendem Ballbesitz versenkte Brock Mackenzie kurz vor der Pause den ersten Dreier für Phoenix und ließ unmittelbar vor der Pause einen weiteren folgen. Die erneute miserable Quote von 14 Prozent konnte das nicht aufwerten.

Trainer-Worte wirken

Die Worte, die Trainer Chris Harris in der Halbzeit fand, bewirkten offenbar einen Umschwung. Aus minus fünf machte Phoenix innerhalb von nur wenigen Minuten einen Sechs-Punkte-Vorsprung. Spätestens, als es nach null von acht Versuchen Kapitän Dennis Nawrocki gelang, seinen ersten Dreier im Korb unterzubringen, stand die Halle Kopf - Ischehölle in der Ischehalle.

Und weil die Intensität in der Defense noch einmal zunahm, es Nürnberg immer seltener gelang, innerhalb von 24 Sekunden zum Abschluss zu kommen und Schneider und Mackenzie aufdrehten, stand am Ende der Arbeitssieg. Ein verdienter obendrein.

