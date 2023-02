Phänomenaler Keßen führt Phoenix in Nürnberg zum Sieg

Nürnberg. Dritter Sieg binnen einer Woche! Dank Rebound-Dominanz und einem überragenden Marcel Keßen entführt Phoenix Hagen die Punkte aus Nürnberg.

Es war klar, dass diese Partie ein Kraftakt werden würde. Sowohl die Nürnberg Falcons als auch Phoenix Hagen bestritten am Samstagabend ihr drittes Spiel innerhalb von einer Woche, und beiden Basketball-Mannschaften sah man auch an, dass der Verschleiß nicht unerheblich war. In einem spannenden, aber eher niveauarmen Spiel der 2. Bundesliga ProA überragte Phoenix aber beim Rebound und konnte sich voll und ganz auf seinen Kapitän verlassen: Marcel Keßen war mit 24 Punkten und 12 Rebounds der Mann des Abends.

So entführte Phoenix mit einem knappen 79:76 (46:39)-Erfolg die Punkte aus Nürnberg und gewann sogar noch mit einem Zähler den direkten Vergleich; das Hinspiel gewannen die Bayern mit 90:88. Die kräftezehrende Woche beendete die Mannschaft von Trainer Chris Harris mit drei Siegen aus drei Partien. „Das war heute ein sehr kampfbetontes Spiel, Defensiv-Fanatiker hatten daran bestimmt Gefallen“, sagte Harris nach Spielschluss. „Entscheidend war sicherlich, dass wir heute ein paar Rebounds mehr geholt haben.“ Darauf angesprochen, warum es in seiner fünften Saison in Hagen für ihn besser läuft als je zuvor, antwortete der Hagener Chefcoach. „Ich möchte hoffen, dass ich mich ein bisschen entwickelt habe in den letzten fünf Jahren. Aber ich muss der Mannschaft einfach ein Kompliment aussprechen. Die Jungs bilden ein harmonisches Team und sie arbeiten härter als jedes andere Team, das ich bisher hatte. Das ist eine geschlossene Truppe.“

Phoenix startet wieder schwach

Der Start der Hagener ins Spiel war erneut schwach: In der 3. Minute stand es schon 8:0 für die Falcons, die im Angriff weitgehend Narrenfreiheit hatten. Schon im Hinspiel in Hagen lagen Volmestädter nach wenigen Minuten mit 0:12 hinten. Mit mehr Aufmerksamkeit in der Verteidigung fand Phoenix allmählich ins Spiel, am Viertelende gelang den Hagener ein 7:0-Lauf zum 17:17-Ausgleich. Doch im zweiten Viertel war das Bild ähnlich: Krampf im Hagener Angriff, während bei den Falcons Justinas Ramanauskas ein Wahnsinnsspiel machte; 19 Punkte gelangen dem Litauer bis zur Halbzeit.

Aber Kapitän Keßen überzeugte mit schönen Bewegungen unterm Korb und viel Einsatz beim Rebound. Zur Halbzeitpause hatte er bereits 17 Punkte und 9 Rebounds gesammelt. Der Kapitän war es auch, der in der 18. Minute zum 37:37 ausglich und Nürnbergs Coach Derrick Taylor zur Auszeit zwang. Doch auch die Besprechung an der Seitenlinie stoppte den Hagener Lauf nicht. Tim Uhlemann brachte die erste Phoenix-Führung des Spiels per Dreier, im nächsten Angriff schickte Keßen den nächsten Distanzwurf durch’s Netz. Und nun traf auch Bjarne Kraushaar von außen, und zwar mit der Halbzeitsirene zum 39:46. Phoenix gelang innerhalb nur fünf Minuten ein irrer 24:7-Lauf – ein Beweis dafür, dass die Mannschaft sich trotz langer Durststrecken nicht aus dem Konzept bringen lässt.

Krause mit starken Aktionen

Phoenix blieb der Linie des Abends treu und versemmelte auch den Start ins 3. Viertel. Tim Köpple brachte seine Mannschaft wieder auf einen Punkt heran (47:48/24.), in Minute 27 dann der Ausgleich durch Ramanauskas zum 52:52 – Auszeit Hagen. Die Partie entwickelte sich immer mehr zum offenen Schlagabtausch, kein Team konnte sich auf mehr als fünf Punkte absetzen.

Phoenix lag lange zurück, ging aber in der 37. Minute durch einen Dreier von Kristofer Krause, der heute stark spielte und anstelle von JJ Mann startete, mit 68:71 in Front. Auch im letzten Viertel griffen sich die Hagener reihenweise Offensivrebounds, ohne die man in dieser Partie chancenlos gewesen wäre. Nachdem Keßen in der 39. Minute zwei Freiwürfe zum 69:75 verwandelte, standen die Zeichen auf Auswärtssieg. Durch einen Ramanauskas-Dreier 13 Sekunden vor Schluss kamen die Falken noch mal auf 76:77 heran, aber Kraushaar verwandelte beide Freiwürfe zum Endstand, eher der letzte Nürnberger Wurf nicht sein Ziel fand.

Phoenix: Thompson (5), Kraushaar (7, 9 Assists), Keßen (24, 12 Rebounds), Omuvwie (5, 9 Rebounds), Vaara, Mann (3), Uhlemann (10), Castlin (14), Bank, Krause (11, 6 Rebounds).

