Oldies des FC Herdecke-Ende und Esborn scheiden im Pokal aus

An den letzten Spielen vor dem Sport-Lockdown waren zwei Fußball-Mannschaften aus Wetter und Herdecke beteiligt. Und beide schieden aus ihrem Pokal-Wettbewerb aus. A-Kreisligist TuS Esborn patzte überraschend in der zweiten Runde des Krombacher-Kreispokals beim C-Ligisten SG Hohenlimburg-Holthausen mit 1:2, die für den Donnerstag angesetzte Partie des SC Wengern gegen den Hasper SV auf dem Brasberg wurde nach der sofortigen Spielbetriebseinstellung durch den Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen bereits abgesagt. Im Altherren-Feldpokal musste sich der FC Herdecke-Ende gegen den Hagener Stadtmeister SpVg. Hagen 11 spät mit 1:4 beugen.

Kreispokal, 2. Runde: SG Hohenlimburg-Holthausen - TuS Esborn 2:1 (2:1). Der Esborner Abwärtstrend nach zuletzt vier Niederlagen in der Meisterschaft setzte sich auch im ungeliebten Pokal fort. Resul Yilmaz (7.) und Justin Doleschal (15.) brachten den Tabellenelften der Kreisliga C1 früh in Führung, Rocco Tursi ließ den TuS mit dem Anschlusstreffer (40.) wieder hoffen. Zu mehr reichte es aber nicht für den Favoriten. „Wir hatten eine schlechte Chancenverwertung“, bedauerte Trainer Thomas Schumacher, „wir hatten ein Chancenverhältnis von 20:2 - und der Gegner gewinnt mit 2:1.“

Für die dritte Runde ist mit der TSG Herdecke, die Westfalenligist SpVg. Hagen 11 erwartet, nur ein heimischer A-Kreisligist qualiziert, der SC Wengern hat noch die Chance auf ein Duell mit Oberligist TuS Ennepetal. Die Bezirksligisten FC Wetter (bei Al Seddiq Hagen) und FC Herdecke-Ende (beim TSV Dahl) müssen auswärts antreten, Spieltermine sind allerdings noch offen.

Feldpokal Altherren, Achtelfinale: FC Herdecke-Ende - SpVg. Hagen 1911 1:4 (1:1). Dennis Lucke brachte die Herdecker nach 13 Minuten in Führung, bereits neun Minuten später glich Nils Hellmig für die Gäste aus. Der Viertelfinaleinzug blieb für die Gastgeber bis zur Schlussphase greifbar, ehe Ion-Alin Nica mit drei Toren in den letzten zehn Minuten die Elfer in die nächste Runde bugsierte. Dort ist von den heimischen Klubs nur noch die TSG Herdecke präsent, die bei Polonia Hagen gastiert. Ein Viertelfinal-Termin ist nach der Saisonunterbrechung bis mindestens Ende November noch nicht angesetzt.