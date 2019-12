Ohne Bodenröder und Cenik will Hagen 11 zurück an die Spitze

Hagen. Zwei Ex-Jugend-Nationalspieler fehlen: Doch auch ohne die verletzten Tim Bodenröder und Onur Cenik will Hagen 11 am Freitag zurück an die Spitze.

Zu ungewohnter Anstoßzeit kämpft Fußball-Landesligist SpVg Hagen 1911 am Freitagabend um die letzten Punkte in 2019: Gegen den Tabellen-13. FSV Werdohl wollen die Elfer ab 20 Uhr vor heimischem Publikum am 17. Spieltag den erfolgreichen Abschluss eines fulminanten Fußballjahres feiern.

Nach langer Zeit als Spitzenreiter liegen die Elfer derzeit nur einen Punkt hinter Tabellenführer Borussia Dröschede auf Platz zwei. Zumindest bis Sonntag können die Gastgeber mit einem Heimsieg an die Tabellenspitze zurückkehren, Gegner Werdohl hat erst zwölf Punkte gesammelt und steckt mitten im Abstiegskampf: „Sie stehen mit dem Rücken zur Wand und werden alles reinwerfen um zu punkten“, erwartet Trainer Stefan Mroß eine kampfbetonte Partie.

Schon im Hinspiel, das die Elfer durch Tore von Gaetano Manno, Tim Bodenröder, Stefan Schwan und Niklas Wilke mit 4:3 gewannen, haben die Gäste der Mroß-Elf das Leben schwer gemacht. „Sie setzen aus einer kompakten Defensive heraus immer wieder zu gefährlichen an. Besonders Fabian Sedlaczek und Faruk Cakmak müssen wir in den Griff bekommen.“

Tim Bodenröder, der sich beim 3:1-Erfolg in Erlinghausen an der Schulter verletzt hatte, fällt ebenso aus wie Onur Cenik (Knieprobleme). Hinter dem Einsatz von Keeper Benedikt Mroß (Erkältung) steht noch ein Fragezeichen. Bevor auf der großen Weihnachtsfeier des Klubs am Samstag ausgiebig gefeiert wird, wollen die Elfer tags zuvor auch auf dem Platz noch einmal jubeln. Passend zur Weihnachtszeit und den Temperaturen schenken die Elfer Glühwein aus.