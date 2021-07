Ohne Auflagen: Phoenix Hagen erhält Lizenz

Der Kapitän am Ball: Dominik Spohr geht mit Phoenix Hagen in der kommenden Saison in der Pro A auf Punktejagd. Der Hagener Klub erhielt die Lizenz ohne Auflagen.

Im vierten Jahr in Folge erhält Basketball-Zweitligist Phoenix Hagenohne Auflagen die Lizenz für die kommende Spielzeit in der Pro A. „Nach der Insolvenz 2016 haben wir uns auf die Fahne geschrieben, wirtschaftlich nie wieder in Schieflage zu geraten. Dieses Ziel haben wir nachhaltig erreicht“, sagt Phoenix-Geschäftsführer Patrick Seidel. Dass der Klub trotz Corona wieder ohne Bedingungen in die Saison starten kann, sei für Phoenix Ansporn.

Phoenix-Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Röspel wertet die Erteilung der Lizenz als ein Beweis für das wirtschaftlich verantwortungsvolle Handeln: „Ich habe die Entscheidung der Liga mit großer Freude zur Kenntnis genommen und danke unserem Geschäftsführer Patrick Seidel für sein großes Engagement im Rahmen der Vorbereitung zur Lizenzabgabe.“ Er hoffe zudem, in der kommenden Saison wieder zahlreiche Fans in der Krollmann Arena begrüßen zu dürfen.

Aufsteiger befindet sich noch im Lizenzierungsverfahren

Darüber hinaus hat die 2. Basketball Bundesliga auch die Details zum Lizenzierungsverfahren für die weiteren Klubs veröffentlicht. Der sportliche Aufsteiger, MLP Academics Heidelberg, befindet sich demnach derzeit noch im Lizenzierungsverfahren bei der Basketball-Bundesliga. Der ProA-Vizemeister, die Bayer Giants Leverkusen, hat keinen Lizenzantrag für die höchste Spielklasse gestellt und spielt somit auch in der Saison 2021/2022 in der 2. Basketball Bundesliga ProA.

Rasta Vechta wird als sportlicher Absteiger aus der Bundesliga in der Saison 2021/22 wieder in der Pro A antreten. Die schlussendliche Ligenzusammensetzung der bleibt jedoch durch das noch laufende Lizenzierungsverfahren zurzeit noch ungeklärt.

Bochum und Itzehoe steigen auf

Die VfL SparkassenStars Bochum und die Itzehoe Eagles haben sich durch Ihre Siege in den jeweiligen Halbfinalrunden der ProB das sportliche Ausstiegsrecht gesichert und werden somit in der kommenden Saisonin der ProA an den Start gehen.

Folgende Clubs erhalten eine ProA Lizenz ohne Auflagen: RASTA Vechta, Basketball Löwen Braunschweig, Eisbären Bremerhaven, TEAM EHINGEN URSPRING, Phoenix Hagen, MLP Academics Heidelberg, Science City Jena, VfL Kirchheim Knights, Bayer Giants Leverkusen, Artland Dragons, ROSTOCK SEAWOLVES, wiha Panthers Schwenningen, RÖMERSTROM Gladiators Trier, Tigers Tübingen.

Folgende Clubs erhalten eine ProA Lizenz mit Auflagen und/oder unter Bedingungen: Nürnberg Falcons BC, PS Karlsruhe LIONS, Uni Baskets Paderborn, VfL SparkassenStars Bochum, Itzehoe Eagles

