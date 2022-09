Oberliga: TSV Hagen 1860 stürmt direkt an die Spitze

Hagen. Saisonauftakt in der Basketball-Oberliga: Aufsteiger TuS Breckerfeld und SV Haspe 70 II verlieren am 1. Spieltag. TSV 1860 siegt auswärts hoch.

Oberliga-Basketball ist zurück in Breckerfeld! Die Euphorie war auch gleich am 1. Spieltag in der Spiel- und Sporthalle zu spüren, doch gegen ein schnelles wie treffsicheres Freudenberger Team hatten die Hansestädter das Nachsehen. Das neu formierte Kollektiv des TSV Hagen 1860 siegte souverän, während die Reserve des SV Haspe 70 ihr Auftaktmatch aufgrund defensiver Schwächen verlor.

TuS Breckerfeld – TV Freudenberg 76:89 (46:45). Die vielen heimischen Zuschauer – unter anderem feuerten die Fußballer von Schwarz-Weiß Breckerfeld die Korbjäger an – sahen von Beginn an ein intensives und schnelles Spiel. Der TuS startete dabei mit Verletzungsproblemen: Patrick Hörath, Maxi Dittmann und Florian Reuter fehlten den Hansestädtern. Es war dennoch das Heimteam, das sich zunächst absetzte. Schnelles Passspiel, die richtigen Laufwege und gute Abschlüsse begeisterten die Zuschauer und sorgten für eine 14-Punkte-Führung im zweiten Viertel. Dabei zeichneten sich offensiv vor allem Fabian Köppen mit sechs verwandelten Dreiern sowie Point Guard Kevin Stern aus. Die Gäste aus Freudenberg ließen sich davon jedoch zu keinem Zeitpunkt beunruhigen. Immer wieder fanden sie auch offene Dreier, so dass der TuS „nur“ mit einer 46:45-Führung in die Halbzeitpause ging.

Zurück aus der Pause nahm das Spieltempo kein Ende. Immer wieder spielten die Gegner aus Freudenberg den Ball schnell nach vorne, um möglichst frühzeitig von außen abzuschließen. Dass sie dabei mit 15 (!) getroffenen Dreiern auch noch durchaus erfolgreich waren, tat dem TuS immer mehr weh. Und so war es das vierte und letzte Viertel, in dem den Breckerfeldern die Puste ausging.

„Natürlich ist diese Niederlage sehr ärgerlich, weil sie vermeidbar war. Dennoch war unsere Leistung ein guter Start, der mir gezeigt hat, dass wir ganz eindeutig in diese Liga gehören. Auf dieser geschlossenen Mannschaftsleistung können wir aufbauen“, so Coach Hedtkamp.

TuS: L. Kühnelt (8), Köppen (20), G. Kühnelt (3), Beutgen (4), Bleck (9), Stern (24), T. Gensler (8), S. Gensler, Schneider, Neuhaus.

SVD 49 Dortmund II – TSV Hagen 1860 61:85 (22:48). Die Hagener starteten sehr konzentriert und verteidigten gut. Sie trafen ihre Würfe von außen und durch gutes Zusammenspiel wurden häufig die freien Mitspieler gefunden. Dies führte dazu, dass die Hagener mit einer deutlichen Führung in die Pause gingen.

Nach der Halbzeitpause fehlte es den 60ern an Energie. So kassierte man schnelle Punkte der Dortmunder und die erste Auszeit wurde notwendig. Danach besserte sich das Spiel der TSVer und der Vorsprung konnte wieder ausgebaut werden. Am Ende setzten sich die Hagener in der Höhe verdient durch und sind nun voller Vorfreude auf das zweite Spiel der Saison am Samstag gegen Werne.

TSV: Cichocki (4), Manderla (15), Schäfer (2), Schmalenbach (4), Bang, Busch (4), Huchtmann (14), Overhoff (11), Scheller (9), Dukatz (3), Miethling (18).

TV Gerthe – SV Haspe 70 98:73 (42:38). Haspes Reserve verlor ihr Auftaktmatch, dennoch war der neue Coach Nedim Zukic nicht völlig unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, denn bis Mitte des letzten Viertels spielte der SV auf Augenhöhe (66:74). Doch mit einem 24:7-Schlussspurt machte das Heimteam den deutlichen Sieg klar.

Vor allem die Fehler in der Defense und das mangelhafte Rebounding waren ursächlich für die Niederlage. An beiden Dingen wird das Team nun weiter arbeiten, und Zukic ist mit Blick auf den Heimauftakt an diesem Samstag zuversichtlich: „Defense und Rebounding werden wir trainieren, uns verbessern und es am Samstag im Heimspiel besser machen.”

Haspe: Rietz (3), Toptan (8), Rodrigues, Obrebski, Grossart (9), Wagener (26), Totska (4), Stanek (3), Zurhausen (3), Liebermann (11), Uhlenbrock (6), Gordon (0).

