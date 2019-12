Oberliga-Akteur soll Hagen 11 Power bringen

Die Spieler der SpVg. Hagen 11 haben sich in die Winterpause verabschiedet, werden erst beim Hallen-Masters am 11./12. Januar in der Krollmann Arena wieder aktiv. Im Umfeld des Fußball-Landesligisten wird an einer ähnlich erfolgreichen Rückserie gearbeitet. Mit einem intensiven Testspiel-Programm gegen höherklassige Nachbarn - und einer weiteren hochkarätigen Verstärkung: Der 21-jährige Hagener Emanuel-Lusankueno Dialundama, zuletzt beim Holzwickeder SC, hat Erfahrung in A-Jugend-Bundesliga und Herren-Oberliga.

„Wir müssen sehen, dass wir die Qualität im Kader nach dem Weggang von Enes Demir und der Verletzung von Tim Bodenröder halten.“ So erklärt Kai Langenbruch, Sportlicher Leiter der Elfer, die personelle Verstärkung. Stürmer Demir steht aufgrund privater und beruflicher Verpflichtungen nicht mehr im Kader der ersten Mannschaft, Torjäger Bodenröder verletzte sich beim Rückrundenstart in Erlinghausen schwer, kugelte sich die Schulter aus. Nun droht dem 23-Jährigen eine Schulter-Operation, was eine längere Ausfallzeit zur Folge hätte. Eine weitere Untersuchung soll noch vor Weihnachten Aufschluss bringen.

Der nun verpflichtete Linksfuß Emanuel-Lusankueno Dialundama, zuletzt im Kader von Oberligist Holzwickeder SC, dort aber nicht eingesetzt, spielt allerdings auf einer anderen Position. „Emma ist ein schneller und physisch starker Spieler, der uns über die linke Seite noch einmal richtig Power bringt“, beschreibt Trainer Stefan Mroß die Qualitäten des jungen Deutsch-Angolaners. Und Kai Langenbruch ergänzt: „Er bringt Qualität auf den platz und ist hervorragend ausgebildet.“ In der E-Jugend spielte der in Altenhagen wohnende Dialundama für den Hasper SV, war später in den Nachwuchs-Bundesligen für Rot-Weiß Essen (B-Junioren) und TSG Sprockhövel (A-Junioren) aktiv. In der Oberliga sammelte er Erfahrungen bei VfB Speldorf, ASC Dortmund und - in der Vorsaison - beim TuS Ennepetal.

Weitere Winter-Zugänge, das betonte Langenbruch, sind beim Landesliga-Tabellenzweiten allerdings nicht vorgesehen. Auch wenn die Elfer nach starker, nur von zwischenzeitlicher Flaute unterbrochenen Hinserie mit 34 Punkten nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Borussia Dröschede liegen und durchaus noch Chancen auf einen zweiten Aufstieg in Folge haben. „Ein größerer Umbruch ist nicht geplant, den haben wir ja nicht nötig“, sagt der Sportliche Leiter, „die Jungs, die wir jetzt haben, haben es ja gut gemacht.“ Den Verein verlassen hat Tommaso Loto, der in der Hinrunde kaum zum Zuge kam, und zum Bezirksligisten Geisecker SV wechselt.

Hochkarätige Testspielgegner

Mit der Teilnahme am Hallen-Masters am zweiten Januar-Wochenende endet für die Elfer die Pause, danach bittet Trainer Mroß das Landesliga-Team wieder nach draußen. Der erste Test steht schon am 19. Januar bei Bezirksligist SC Berchum/​Garenfeld an, danach messen sich Gaetano Manno und Co. mit klassenhöheren Gegnern. Zunächst empfängt man die Westfalenligisten FC Iserlohn (23. Januar) und SV Hohenlimburg 1910 (26. Januar), dann geht es zu Oberligist TSG Sprockhövel (2. Februar). Und bevor es am 16. Februar gegen den TuS Langenholthausen auf Emst wieder um Landesliga-Punkte geht, trifft man noch auf Bezirksliga-Spitzenreiter RW Lüdenscheid.