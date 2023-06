Neuzugang: Phoenix Hagen verpflichtet Bundesliga-Guard

Hagen. Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen gibt den ersten externen Neuzugang für kommende Spielzeit in der Pro A bekannt.

Die Spieler befinden sich noch in der Off-Season, doch hinter den Kulissen läuft bei den Basketball-Klubs die heiße Phase – so auch beim ProA-Ligisten Phoenix Hagen.

Nachdem die Abgänge von Kapitän Marcel Keßen und Zuschauerliebling JJ Mann verkündet wurden, stellt der Hagener Zweitligist nun den ersten Neuzugang für die kommende Saison vor: Dennis Nawrocki wird die Mannschaft von Trainer Chris Harris verstärken.

Der 30-jährige Flügelspieler wechselt von Bundesligist Rostock Seawolves an die Volme. Erst im Sommer hatte sich der gebürtige Braunschweiger dem Aufsteiger angeschlossen. In 18 Spielen stand er in der BBL für die Rostocker im Schnitt 8:40 Minuten auf dem Feld und erzielte 1,8 Punkte und 1,3 Rebounds. Vor allem mit seiner Treffsicherheit aus der Distanz und seiner starken Verteidigungsarbeit fiel der 1,93 Meter große Guard auf.

2016 Abschied vom Profi-Basketball

Dass Nawrocki überhaupt noch im deutschen Oberhaus auflief, dass war lange nicht absehbar. 2016 stand er, nach Stationen in Cuxhaven und Kirchheim, kurz davor seine Karriere zu beenden. „Ich war mit mir und meinem Spiel überhaupt nicht glücklich.“ Die Konsequenz: Mal abrücken vom Profigeschäft. In Braunschweig ging es in der Oberliga an den Start, mit einigen ehemaligen Mitspielern, die schon in der Jugend höherklassig aktiv waren – und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Der Aufstieg in die Regionalliga folgte prompt. Und auch die Profis der Löwen Braunschweig wurden auch Nawrocki aufmerksam, der so den Weg zurück ins Profigeschäft schaffte. Headcoach Frank Menz fand Gefallen an dem Flügel und band ihn ab Mitte der Hinrunde 2017/2018 fest in die Bundesliga-Rotation ein. Das Comeback war gelungen.

Nun also die Pro A mit Phoenix Hagen. Trainer Harris ist für den Neuzugang kein Unbekannter: „Es ist über die ProA hinaus spürbar gewesen, dass sich in Hagen etwas getan, etwas bewegt hat“, verrät Nawrocki. „Chris kenne ich noch aus seiner Zeit in Bremerhaven, als ich für Kooperationspartner Cuxhaven spielte, weswegen wir ohnehin immer lose im Kontakt waren. Ich freue mich darauf, jetzt Teil dessen zu sein, was hier angestoßen wurde. Dies fortzusetzen, ist mein Anspruch.“ Denn dass sich in den kommenden Jahren etwas in Hagen bewegt hat, davon geht der 30-Jährige aus: „Es ist über die ProA hinaus spürbar gewesen, dass sich in Hagen etwas getan, etwas bewegt hat.“

Altbekannte Gesichter

Und auch seine künftigen Mitspieler Tim Uhlemann und Bjarne Kraushaar sind ihm aus seiner Zeit bei den Gießen 46ers noch gut bekannt, „das ist auf alle Fälle schon mal förderlich.“

Neben den bekannten Gesichtern sind es vor allem die Anhänger, welche aus Nawrockis Sicht für den Wechsel nach Hagen sprachen: „Auf dem Feld ziehe ich viel Energie aus dem Zusammenspiel mit den Fans - allein deswegen bin ich bei Phoenix an der richtigen Adresse!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke