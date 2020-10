Neuling FC Herdecke-Ende III zieht gleich mit Spitzenreiter

In der Fußball-Kreisliga B ist Aufsteiger FC Herdecke-Ende III nun punktgleich mit Spitzenreiter SW Breckerfeld nach dessen erstem Punktverlust (1:1 gegen BW Vorhalle). SuS Volmarstein II hatte beim fünften Sieg im fünften Spiel als Tabellenführer der Kreisliga C2 erstmals Mühe. Die Partie zwischen SSV Hagen III und TSG Herdecke II wurde abgesetzt.

Kreisliga B1: FC Herdecke-Ende III – FC Hellas/Makedonikos Hagen II 2:0 (0:0). Punktgleich mit der Breckerfelder Reserve liegt die Mannschaft von Trainer Michael Müller nach diesem knappen, aber verdienten Sieg an der Tabellenspitze. Der Dritte, die SpVg Hagen 11 III, hat aber bei einem Spiel weniger nur einen Punkt Rückstand. „Das zweite zu Null in Serie, das ist okay“, so Müller: „Es gibt aber auch noch viele Dinge zu verbessern.“ Nejiyvan Brahim traf zur Führung (75.), Markus Glatter machte dann in der Schlussminute den Sack zu.

Kreisliga B2: FC Herdecke-Ende II – Fortuna Hagen 3:3 (1:3). Fortunas Fatih Cevik hatte seine Mannschaft durch seinen Hattrick binnen zehn Minuten nach einer halben Stunde schon wie den sicheren Sieger aussehen lassen. Marcel Weiß konnte dann aber noch vor der Pause für die Mannschaft von FC-Trainer Ralf Eckleder verkürzen. Nach dem Doppelpack seines Sohnes Tim Eckleder, (61./65.) war Ende wieder im Spiel, zu mehr als einem Remis reichte es aber nicht. „Wir hatten uns so viel vorgenommen, davon aber nur wenig umgesetzt“, sagte der FC-Coach, der von einer „indiskutablen ersten Halbzeit“ sprach: „Nachdem wir dann den Ausgleich erzielt hatten, wurde nicht ordentlich nachgesetzt. Es kann nur besser werden.“

TuS Esborn II – SV Büttenberg 2:6 (1:2). Michael Michel egalisierte den frühen Rückstand und als Timo Kivilaht unmittelbar nach Wiederbeginn zum 2:2 ausgleichen konnte hatte man beim TuS noch die Hoffnung auf den ersten Punktgewinn. Dann traf nur noch Büttenberg.

Kreisliga C1: SC Wengern III – SF Westfalia Hagen 3:3 (1:2). Kevin Ferreira (2) und Dario Floriddia trafen für die Mannschaft von Trainer Robert Schwan, die sich jetzt auf Tabellenplatz fünf vorgeschoben hat.

TuS Esborn III – Polonia Hagen II 0:4 (0:2). Nach fünf Spieltagen ist nur Esborn noch ohne Punkt.

Kreisliga C2: SuS Volmarstein II – BW Voerde II 3:2 (3:1). Andre Buchholz sorgte für Volmarsteins Führung, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich trafen Alec Konieczny und Markus Pielot zum 3:1. spät gelang Voerde der Anschluss. „Wir hatten gegen einen starken Gegner in der ersten halben Stunden einige Schwierigkeiten“, sagte SuS-Trainer Heinz Off. „Nach dem Ausgleich ging dann aber die Post bei uns ab.“

SC Wengern II – SC Obersprockhövel IV 8:1 (4:0). SC-Trainer Andras Kurpinski war zufrieden. „Wir haben heute Ball und Gegner laufen lassen.“ Antonio la Macchia, Patrick Berghaus, Hendrik Kobinger (2), Filipe Goncalves, Waldemar Schlund und Paul Holm (2) trafen,

BW Haspe II -- TSG Herdecke III 0:7 (0:1). Mann des Tages war Dragos Constantin Bencea mit vier Toren. Ramazan Yalcin, Feyzullah Aydin und Erik Menn erzielten die übrigen Treffer.