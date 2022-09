Neu aufgestellt will der TuS Breckerfeld angreifen

Breckerfeld. Der neue Basketballvorstand des TuS Breckerfeld will den Fokus auf die Jugendarbeit legen. Aber auch das Oberliga-Team hat eine Marschroute.

Sie sind zurück in der Basketball-Oberliga: Nachdem der TuS Breckerfeld sich 2019 freiwillig aus der sechsthöchsten Liga zurückzog, gelang in der vergangenen Saison der Aufstieg.

Samstag findet das erste Saisonspiel mit einem Duell gegen den TV Freudenberg (18.30 Uhr) statt. Doch was hat sich getan beim Dorfverein? „Einiges“, findet Fabian Köppen. Der Leistungsträger der Mannschaft ist Teil eines Umbruchs im Vorstand: „Aus Altersgründen haben manche ihre Posten abgegeben, die sie zum Teil seit 20 Jahren inne hatten.“ Er selbst fungiert künftig als Abteilungsleiter. Und der neue Vorstand will den TuS voranbringen: „Im Seniorenbereich sind wir schon recht erfolgreich, im Jugendbereich wollen wir künftig nachziehen“, sagt Köppen.

Und auch für die Oberligamannschaft, die rein aus Breckerfeldern besteht, hat Trainer Tobias Hedtkamp einen Plan: „Wir kommen als Aufsteiger und wollen zunächst einmal die Klasse halten. Aber grundsätzlich wollen wir uns in den nächsten Jahren als Verein mit der Mannschaft in der Oberliga etablieren.“ Und dabei können sich die Breckerfelder auf ihre Zuschauer verlassen. Denn zu den Heimspielen kamen schon in der Landesliga im Schnitt 60 Personen. „Das ist für die Landesliga schon nicht schlecht, in der Oberliga rechnen wir da noch mit mehr“, freut sich Köppen, der betont: „So ein Heimspiel hat dann auch schon mal Eventcharakter in Breckerfeld.“

Auch die beiden Hagener Oberligisten starten in die neue Spielzeit: Die zweite Mannschaft des SV Haspe 70 ist am Samstag um 18.30 Uhr zu Gast, der TSV Hagen reist schon um 16.30 Uhr zum SVD 49 Dortmund.

