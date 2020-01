Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächste Herausforderung

Die Landesliga-Basketballerinnen des TSV Vorhalle stehen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Ligaprimus sind die Südwest Baskets aus Wuppertal, die ebenfalls zehn Siege aus elf Spielen auf dem Konto haben.

Das erste Spiel im neuen Jahr steht für das Janßen-Team am 18. Januar, Samstag, um 18 Uhr in heimischer Halle an. Gegner sind die TuS Iserlohn Kangaroos, die aktuell auf Platz fünf rangieren (fünf Siege, fünf Niederlagen).