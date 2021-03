Nächste Absage: Auch 2021 gibt es keinen Volkstriathlon

Hagen. Das Tri-Team Hagen hat sich dazu entschieden, den Volkstriathlon erneut abzusagen. Wie es für das Bundesliga-Team weitergeht ist ungewiss.

Es hätte die große Jubiläumsfeier werden sollen. Zum 30. Mal sollte der Volkstriathlon die Massen nach Hagen locken. Doch die Coronapandemie machte den Veranstaltern des Tri-Teams Hagen schon 2020 einen Strich durch die Rechnung. Nun folgte die traurige Gewissheit: Auch in diesem Jahr muss das Event entfallen.

„Aufgrund der aktuellen Beschlüsse zur Eindämmung der Coronapandemie hat sich der Vorstand des Triathlon Teams Hagen gemeinsam mit dem Orgateam des Hagener Triathlon dazu entschlossen, die Planungen für die Veranstaltung 2021 einzustellen“, erklärt der 1. Vorsitzende Ralf Zeiler und fügt an: „Dieser Entschluss ist uns, wie im letzten Jahr, nicht leicht gefallen. So hatten wir in zahlreichen Videokonferenzen ein gutes Hygienekonzept erarbeitet. Allerdings machen bei konstant hohen Inzidenzwerten in der Stadt Hagen eine weitere Planung für die Veranstaltung im Mai keinen Sinn.“ Damit müssen die Hagener Triathlon-Fans mindestens ein weiteres Jahr warten, um die 30. Auflage des Volkstriathlons feiern zu können.

Doch wie halten sich Athleten zurzeit fit? Während man derzeit Lauf- und Fahrradeinheiten fast schon wie gehabt trainieren kann, scheitert es im Moment vor allem am Schwimmtraining. Dieses ist aktuell in Hagen nicht gestattet, die Athleten des Leistungskaders müssen zum Training nach Essen reisen. Schon im vergangenen Jahr konnten die Triathleten nicht wie gewohnt ins Becken steigen: Als das Westfalenbad nach dem Lockdown wieder öffnete, konnten nicht direkt alle Vereine wieder auf ihre gewohnten Trainingszeiten. „Wir schicken unsere Sportler nun zu den normalen Öffnungszeiten hin und erstatten ihnen den Eintritt“, sollte Baumann zumindest für eine höherklassigen Athleten ein Training garantieren.

Saisonstart ist noch ungewiss

Auch wie es mit dem Bundesliga-Team der Hagener weitergeht, ist noch ungewiss. Ob und wann eine Saison starten könnte, wurde noch nicht festgelegt, verrät Zeiler: „Hier gibt es aktuell auf Landes- und Bundesebene entsprechende Gespräche.“

In der vergangenen Saison entschied sich die Triathlon-Bundesliga zu einer Aussetzung, eine Wertung wurde nicht vorgenommen. Im Sommer wagte die Liga einen neuen Versuch und ermöglichte den Athleten einen dezentralen Start. Die Saison war zwar ausgesetzt, eine Wertung erfolgte nicht, doch um im Wettkampffluss zu bleiben, wurde eine Alternative geschaffen: Auf dem Hometrainer traten die Sportler gegeneinander an, verbunden war man über eine App. So konnte auch der Italiener Flavio Natali, der für die Hagener antritt, in seiner Heimat an den Start gehen.

Sportlicher Gedanke im Mittelpunkt

Doch die Kontrolle hält sich in Grenzen: „Die Räder sind natürlich nicht alle genormt und können nicht kontrolliert werden. Das ist nicht mit den normalen Standards zu vergleichen, die sonst bei Rennen herrschen. Kontrolliert werden kann ja nicht in dem gleichen Maße wie sonst. Aber deshalb sind es ja auch Rennen sein, die nicht in die Wertung eingehen“, berichtet Jochen Baumann, dass vor allem der sportliche Gedanke im Mittelpunkt stand.

Und nicht nur auf dem Rad, auch beim dezentralen „Swim&Run“ traten die Athleten gegeneinander an. Ob das auch in den kommenden Monaten eine Option sein könnte, entscheidet der Verband in den nächsten Wochen.