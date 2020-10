Nach WBV-Konferenz: Basketball-Saison wird verschoben

Die Vermutung war schon da, nun ist es Gewissheit: Der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) wird die Saison nicht in der kommenden Woche, sondern wohl erst ab Januar starten lassen. So ist zumindest die Tendenz nach der Video-Konferenz mit mehr als 170 Vereinsvertretern. „So schwer wie es ist, so müssen wir doch auch auf das gesellschaftliche Befinden schauen“, so Uwe Plonka, Vorsitzender des WBV, nach der Zusammenkunft.

Mehrheit spricht sich gegen Saisonstart aus

Mehrere Stunden tauschte sich der Verband mit den Clubs in einer Video-Konferenz aus, hörte sich Meinungen an, gab Raum für Stellungnahmen. Und die Tendenz ist eindeutig. Eine große Mehrheit der Teilnehmer sprach sich dafür aus, die Saison zu verschieben.

„Wir haben die Konferenz ja extra einberufen, um uns ein Meinungsbild einzuholen. Nach dem wollen wir uns nun natürlich auch richten“, geht Uwe Plonka auf die Bedenken der Vereinsvertreter ein. Für die 2. Regionalliga könnte es laut Plonka noch einmal eine weitere Zusammenkunft geben: „Aber das muss man abwarten.“

Der Plan

Zum Jahresbeginn soll die Lage noch einmal neu bewertet werden. „Die Hoffnung ist, dass wir irgendwann im Januar wieder starten können“, sagt Plonka, der sich schon mit verschiedenen Liga-Modellen befasst hat: „Man könnte beispielsweise mit verkleinerten Ligen an den Start gehen. Und dann nur eine einfache Runde spielen.“ Bei dieser Variante ohne Rückspiele wäre auch ein Saisonende bis Ende Juni mit Auf- und Absteigern realisierbar. „Dann hätte jeder gegen jeden gespielt und man könnte die Tabellensituation als Indiz nehmen“, wagt Plonka einen Blick in die Zukunft.

Das sagen die Hagener Vereine

Doch wie reagieren die Hagener Vereine auf diese Entscheidung? Wir haben bei vier Clubs nachgefragt.

Für den SV Haspe 70 nahm Martin Wasielewski an der Konferenz teil. „Ich finde es erst einmal sehr gut, dass diese Konferenz abgehalten wurde. So hat man mal einen Einblick bekommen, wie bei anderen Vereinen so die Stimmung ist.“ Im Gegensatz zur Mehrheit sprach sich der Hasper allerdings deutlich für einen Start der Ligen aus. „Ich finde, dass sehr ängstlich an das ganze Thema herangegangen wurde. Anstatt zu sagen, dass wir gute Konzepte haben und versuchen so lange wie möglich alles aufrecht zu halten, überwog eher die Angst.“

Der Hasper sieht die Gefahr, dass immer mehr Kinder aus den Vereinen abwandern und der Sport zum Erliegen kommt. „ Wir würden es gerne versuchen. Wenn die Erkenntnis nach drei Wochen kommt, dass es nicht geht, dann ist das so. Aber lasst es uns bitte versuchen, zu beginnen“, appellierte Wasielewski. Doch vergebens.

Die BG Hagen ließ dem Vorsitzenden Plonka im Vorfeld eine Mitteilung zukommen. Auch die Eilper sprachen sich darin für einen Start der Meisterschaften aus. Der 1. Vorsitzende Fredi Rissmann weiß, dass es auch in seinem Verein einzelne Bedenken gibt: „Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Dennoch würden wir gerne in die Meisterschaft starten. Bei unserem Hygienekonzept haben wir uns sehr bemüht.“ Auch der BG-Chef teilt die Sorge, dass dem Nachwuchs ein erneutes Verschieben nicht gut tun würde: „Bisher haben wir keine große Abmeldungswelle bei uns. Allerdings sind alle bereit, wieder los zu legen. Die wollen ja auch nicht nur zuhause rumhängen.“

Dass die Motivation beim Nachwuchs aktuell größer ist als sonst, das bemerkt auch Sandra Kroppach, die für die Trainingsorganisation beim TSV Hagen 1860 zuständig ist: „Die gehen ja inzwischen sogar gerne zu Schule“, berichtet sie lachend. Und gerade bei den U16- und U18-Mannschaften würde man bemerken, wie gerne die Basketballer wieder in der Liga starten würden. „Aber die Gefahr ist auch einfach hoch, das muss man klar so sehen. Man kann nicht einfach sagen: Legt los, als ob nichts wäre“, so Kroppach.

Die Bedenken gut verstehen kann Michael Jäger, Vorsitzender des TSV Vorhalle/BG Harkortsee, der auch in der mehrstündigen Konferenz anwesend war. „Die meisten haben sich aufgrund der aktuellen Entwicklung gegen einen Start ausgesprochen. Man sollte schon schauen, dass man die Kinder und Jugendlichen schützt, dafür kann man auch den Start schieben.“ Allerdings seien auch die Meinungen innerhalb des Vereins gespalten: „Unsere Herren-Teams haben Lust loszulegen. Und in den oberen Ligen wäre es in meinen Augen schon eher möglich.“

Ein weiterer Punkt, den Jäger anspricht, ist die momentane Schiedsrichter-Armut: „Es wird nicht besser. Die Schiedsrichter wären bei einem Saisonstart von einer Halle in die nächste unterwegs. Das kann nicht richtig sein.“

Alternativen

Die Hasper Verantwortlichen wollen sich nun um eine Alternative bemühen, wie Martin Wasielewski berichtet: „Wir wollen Hagener Vereine ansprechen und versuchen, möglichst Spiele zu vereinbaren. Vielleicht auch im Sinne einer kleinen, lokalen Liga.“ Eine Idee, die auch schon bei der BG Hagen die Runde machte: „Ähnliches haben wir auch schon angedacht“, ist Fredi Rissmann nicht abgeneigt von der Idee.