Nach Unwetter: Volmetaler Handballer starten Spendenaktion

Hagen. Die starken Regenfälle haben in Dahl und Umgebung für große Schäden gesorgt. Die Handballer des TuS Volmetal rufen zur Unterstützung auf.

Wer schon einmal in der Sporthalle im Volmetal war, spürt, dass dort eine ganze besondere Atmosphäre herrscht. Die Zuschauer fiebern vor allem mit den Drittliga-Handballern des TuS Volmetal mit, die dort um jeden Sieg kämpfen. Dahl ist mehr als nur ein zufälliger Standort für die Sporthalle, die regelmäßig ausverkauft ist.

Doch nun rückt der Handball in den Hintergrund, Dahl wurde besonders schwer von den starken Regenfällen getroffen, Häuser stehen unter Wasser, Keller sind voll gelaufen, Straßen weggebrochen und gesperrt.

Kapitän ist geschockt

Frederik Kowalski, Kapitän des TuS Volmetal, steht noch immer unter Schock. Aktuell befindet sich der Kreisläufer im Urlaub und muss von dort verfolgen, was in der Heimat passiert: „Es sind schreckliche Bilder, die man sieht.“ Schnell reifte der Entschluss handeln zu wollen, um die Betroffenen irgendwie zu unterstützen. So wurde ein Spendenkonto ins Leben gerufen.

„Wir als erste Mannschaft machen den Anfang und spenden 1000 Euro“, berichtet Kowalski, der hofft, dass sich noch weitere hilfsbereite Bürger anschließen. „Das Geld wird natürlich ausschließlich zur Beseitigung entstandener Schäden genutzt und zur Unterstützung betroffener Personen und Betriebe“, betont der Handballer. Und auch wenn noch nicht klar sei, wo genau angefangen werden kann, so möchte er doch schon mal ein Zeichen senden, dass die Dahler zusammenhalten: „Wir versuchen derzeit uns so gut wie möglich untereinander zu austauschen und absprechen, um erste Aufräumarbeiten in Angriff zu nehmen. Heute wird bereits die Halle in Priorei mit zahlreicher Unterstützung vom Dreck befreit. Jeder von uns Spielern kennt Betroffene oder ist sogar selbst betroffen. Da ist es für uns selbstverständlich, dass wir unsere Verantwortung in der städtischen Gemeinschaft wahrnehmen wollen.“

Denn welche Schäden wirklich entstanden sind, wird sich erst zeigen, nachdem das Wasser zurück gegangen ist. Und dann ist die Hilfe gefragt. „Jeder im Verein kann irgendwas oder kennt zur Not jemanden, der es kann. Wenn wir jetzt alle gemeinsam anpacken, können wir hoffentlich viel Hilfe anbieten und zeigen, dass ein Sportverein mehr ist als ein Hobby.“

Die Paypal-Adresse des Spendenkontos lautet Hagenhilft@gmx.de

