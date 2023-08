Nach Platzverweis: BW Haspe geht in Gevelsberg die Puste aus

SG BW Haspe verliert am ersten Spieltag der Bezirksliga-Saison gegen FSV Gevelsberg. Maximilian Lucas Schröder (FSV, im grün-weißen Trikot) hat einen besonders guten Tag erwischt. Der Hasper Ozan Akdogan (in blauem Trikot) musste mit seinem Team eine Halbzeit in Unterzahl spielen.