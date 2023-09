Nach nervösem Beginn: Scott übernimmt am Ende für die BBA

Leverkusen. Ordentlicher Auftakt: Die BBA Hagen Kodiaks gewinnen am 1. Spieltag der 1. Basketball-Regionalliga mit 86:74 gegen Bayer Leverkusen II.

Nervöser Start, abgeklärtes Finish: Die BBA Hagen Kodiaks haben am 1. Spieltag der 1. Basketball-Regionalliga einen überzeugenden 86:74 (38:31)-Sieg bei den Bayer Giants Leverkusen II eingefahren.

Zu viele Ballverluste in 1. Hälfte

Nach zerfahrenem Beginn (24:16 für Leverkusen/9.) kamen die Kodiaks ins Spiel, und wie: Mit einer 15:0-Serie drehten die Gäste das Spiel, Leverkusen gelang ganze sieben Minuten kein Punkt (24:31/17.). Neben galliger Verteidigung war es für die BBA entscheidend, dass die Ballkontrolle jetzt funktionierte. Gerade Aufbauspieler Shawn Scott tat sich zunächst schwer, er verlor in Halbzeit eins den Ball ganze acht Mal. Die Hagener führten über 31:44 (22.) und 40:58 (29.), lehnten sich danach aber zu sehr zurück. „Dann war wieder die Nervosität da“, berichtete BBA-Coach Tome Zdravevski.

Und so kam Leverkusen in der 35. Minute wieder auf 60:65 heran, ehe Scott das Spiel in seine Hände nahm: Dreimal in Folge (!) gelang dem schnellen US-Guard Ballgewinne, die er problemlos in drei Korbleger ummünzte, überdies bediente er Center Alex Kortenbreer mustergültig. Die Kodiaks führten mit 73:60 (37.) – es war die Vorentscheidung.

Offensiv stachen neben Scott (26 Punkte) der neue Forward Quincy Affo (21) und Finn Philipp (16) hervor. Ebenfalls erfreulich: Dem erst 14-jährigen Dusan Ilic gelangen 8 Punkte. In der Defense ackerte jeder BBA-Spieler, wobei Tome Zdravevski Liam Pauli hervorhob. „Er hatte zwar keinen Punkt, aber er hat super verteidigt. Liam hatte mit plus 22 den besten Plus/Minus-Wert aller Spieler.“

BBA: Philipp (16, 3 Dreier), Orthen, Ilic (8), Pauli, Springer, Scott (26, 6 Assists, 6 Steals, 10 Ballverluste), Glavovic (2), Jürgens (2), Dresel, Agyapong (2), Affo (21), Kortenbreer (9).

