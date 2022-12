Nach Holms frühem Tor überwintert SC Wengern auf Rang drei

Herdecke/Wetter. Starke Aufsteiger: Auch zum Start in die Rückrunde siegen SC Wengern II und SuS Volmarstein II.

Als Tabellendritter geht Aufsteiger SC Wengern II in der Fußball-Kreisliga B2 in die Winterpause. Der FC Herdecke-Ende III festigt in der B1 mit dem fünften Spiel ohne Niederlage Platz sechs.

Kreisliga B2: SC Wengern II – SpVg Linderhausen II 1:0 (1:0). Am Ende war Paul Holm, der den einzigen Treffers des Spiel bereits in der zweiten Minute erzielte, der Mann des Tages für das Team von Trainer Andreas Kurpinski. Chancen zu weiteren Treffern gab es insbesondere in der ersten Halbzeit. Die größte vergab dabei Fabian Schroth, der einen Strafstoß nach Foul an Pit Kraatz über das Tor schoss (33.). „Wir haben gut angefangen und dann aber auch stark nachgelassen“, sagte Kurpinski, der dann auch von einem schwachen Spiel seiner Mannschaft sprach: „Mund abwischen und weitermachen.“ Grundsätzlich hob er die Leistung über die bisherige Saison hervor. „Als Aufsteiger auf Tabellenplatz drei, dabei nur vier Punkte hinter dem Ersten, das kann sich sehenlassen“, sagte er, „Platz fünf ist auf jeden Fall unser Minimalziel.“

Polonia Hagen II – SuS Volmarstein II 1:3 (0:0). Bei den Gästen coachte Heinz Off für Trainer Andre Buchholz und lobte nach dem Überraschungscoup neben der „geschlossenen Mannschaftsleistung“ insbesondere Abwehrchef Jens Frenzel und Torjäger Markus Pielot. In der 51. Minute netzte Pielot nach Vorarbeit von Robin Spielmann zur Führung ein, zehn Minuten später war es umgekehrt und der junge Spielmann nutzte Pielots Vorarbeit zu seinem ersten Saisontor. Spätestens nach dem 3:0 erneut durch Pielot (82.) war das Spiel entschieden, auch wenn Polonia noch mächtig Druck machte und verkürzte (89.). „Die Jungs haben sich voll reingehauen und den Sieg absolut verdient“, so Off.

TuS Esborn – BW Voerde II 1:3 (0:2). Das Duell der beiden Absteiger entschied der Gast aufgrund der ersten Halbzeit und dem frühen 0:2 durch einen Defensivfehler (2.) und ein unglückliches Eigentor durch Marcel Engelmann (23.). Per Freistoß verkürzte Engelmann für seine Farben (61.), nach dem dritten Tor des Tabellenführers war die Nummer aber dann durch. „Nach der Halbzeitansprache waren wir auf Augenhöhe, haben nach dem Anschluss alles auf eine Karte gesetzt“, sagte TuS-Trainer Dieter Iske, der seinem Team eine „ordentliche Leistung“ attestierte. Nach der Winterpause wolle man angreifen: „Volle Attacke.“.

Kreisliga B1: SV Hohenlimburg 10 II – FC Herdecke-Ende III 3:3 (2:0). Auch im letzten Spiel des Jahres überzeugte die Ender Drittvertretung noch einmal gegen ein Top-Team. Beim Tabellendritten lag die Mannschaft von Trainer Michael Müller nach zwei Gegentoren (8./33.) zurück, dann verkürzte Thorge Stahl (69.). In der 81. Minute stellten die Zehner auf 3:1 doch nur eine Minute späterstellte Dilwar Khudeeda den Anschluss erneut her. Ausgerechnet Christian Glatter, der am letzten Sonntag noch im Tor aushelfen musste, traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum verdienten 3:3-Endstand. „Ich bin einfach nur mega glücklich und super stolz auf die Truppe“, sagte FC-Trainer Michael Müller.